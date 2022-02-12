周四公布的1月美國通脹升至7.5%，未有減慢跡象，市場聯儲局3月一次過加息半厘預期增加，納指連續兩日下挫逾2%，全周下跌2.18%，標指和道指兩日亦跌逾1%，全周分別下跌1.82%和1%。有恐慌指數之稱的標指波動率指數昨急升14.43%至27.36，日內曾高見30.99的半個月高位，全周升17.83%。

俄羅斯為石油主要生產國，市場擔心入侵烏克蘭將影響石油生產，紐約期油周五急升4.47%，至每桶93.9美元，帶動標指能源業指數市急升2.79%。除能源和公用行業，其餘9個行業指數皆下跌，下跌最重為資訊科技行業指數跌3.01%，另外Tesla（美：TSLA）和亞馬遜（美：AMZN）跌4.92%和3.59%，拖累可選消費股指數亦跌2.82%。

路透社引述消息人士指，白宮警告晶片生產商需分散供應鏈，以防俄羅斯限制關鍵原材料供應以報復美國制裁，費城半導體指數急挫4.83%，Nvidia（美：NVDA）跌7.26%，安森美（美：ON）和恩智浦（美：NXPI）跌逾7%，受公司財務總監出售持股消息影響，AMD（美：AMD）急挫10%。業績方面，上季宣布退出轉售翻新房屋業務的網上房地產經紀商Zillow（美：ZG），第四季淨虧損和收入增長好過預期，昨日急升12.66%，不過自一年前高位仍累跌達73.5%。

恒指夜期下跌0.4%，收報24761點，低水146點。ADR港股比例指數報25077點，上升0.68%。受油價提振，中石油（0857）ADR上升4.4%，較港股周五高收1.02%，中概股隨美股科技股下跌，阿里巴巴（9988）ADR下跌1.4%，較港股周五低收2.62%。電動車小鵬（9868）和理想（2015）ADR均跌4%，分別較港股低收4.5%和3.9%。