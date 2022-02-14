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港股ADR跌242點 夜期低水146點 美期亞股個別發展

美股向下，港股ADR跌242點或0.98%，報24663點，即月恒指夜期跌99點，低水146點，報24761點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.54%，折合報469.66元；阿里巴巴（9988）跌2.6%，折合報119.22元；美團（3690）跌2.51%，折合報222.07元；匯控（0005）跌0.01%，折合報59元；建行（0939）跌1.15%，折合報6.11元。

道期現升0.155%；標期現升0.11%；納期現升0.03%。日股現跌2.13%，韓股現跌1.7%，澳股現升0.04%。美國10年期債息現升0.71%或0.0139厘，報1.951厘。

今日焦點股份可留意：

世茂（0813）：尚未委託中介出售上海世茂深坑酒店。另，世茂上月銷售急挫逾六成至75億人幣。

盛業控股（6069）發盈喜，純利料增30%。

正榮地產（6158）、正榮服務（6958）澄清，有關歐宗榮及離岸債報道不實。

建業地產（0832）、建業新生活（9983），更換首席執行官，中原建業（9982）委任CEO。

鴻福堂（1446）發盈警，料去年盈利少於900萬。

彌明生活百貨（8473）9個月純利跌近三成。

大股東被捕後辭任勵駿（1680）獨董，譚惠珠：因年事已高。

龍湖集團（0960）1月合同銷售69.9億元人幣，按年跌近65%。

越秀地產（0123）1月合同銷售額按年跌44%。

丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量按年增31%。

舜宇光學（2382）1月手機鏡頭模組出貨量跌11%。

中國奧園（3883）上月銷售大跌八成。

盈健醫療料（1419）中期多賺4.3倍，康健料去年全年轉虧為盈。

大酒店（0045）：已獲證監會豁免提出全面收購要約，嘉道理家族完成增持。

東風汽車（0489）1月汽車銷量增一成。

龍源電力（0916）1月發電量跌約15%，。

穆迪調低澳博（0880）企業家族評級。

富力地產（2777）1月總銷售收入跌近6成。

興合（1891）發盈喜，料去年純利最多升1.9倍。

 

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