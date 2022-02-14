恒指今早低開181點，短暫收窄至跌173點，其後急挫，最多跌423點，半日高低波幅250點。

恒指半日跌312點或1.25%，報24594點，成交金額644億元；國指跌149點或1.7%，報8634點。恒生科技指數收報5502點，跌1.68%。

藍籌15隻升，49隻下跌，0隻無升跌。中石油（0857）升3.14%，收報4.27元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌5.3%，收報38.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報193.1元，升2.71%；跌幅最大的是網易（9999）收報153.6元，跌4.6%。

恒指10天線(24389.69點)向上逼近20天線(24413.82點)、100天線(24409.09點)。科指於10天線(5504.21點)爭持。

北水南下合計淨流出2.85億元，較上日減少27.48%，連續第3日流出，累計流出7.37億元，對上一次連續3日淨流出是2021年11月15日。南水北上合計淨流出23.52億元人民幣，終止連續3日流入。

布蘭特期油曾高見96.16美元，是2014年10月1日96.23美元後最高；紐約期油高見94.94美元，是2014年9月17日95.06美元後最高。中石油（0857）創52周高，見4.29元，收報4.27元，升3.14%；中海油（0883）收報10.1元，升1.51%。

印度傳禁54個中國App，涉騰訊（0700）、阿里（9988）、網易（9999）等收報470.8元，跌1.3%。阿里（9988）收報119.1元，跌2.7%。網易（9999）收報153.6元，跌4.6%。

銅鑼灣SOGO情人節停業一天。利福國際（1212）收報4.38元，跌2.23%。

醫思健康（2138）新設健康醫療中心及高端影像中心。收報8.18元，跌4.44%。

世茂（0813）：尚未委託中介出售上海世茂深坑酒店。另，世茂上月銷售急挫逾六成至75億人幣。收報6.19元，跌7.61%。

盛業控股（6069）發盈喜，純利料增30%。收報7.46元，升1.77%。

正榮地產（6158）、正榮服務（6958）澄清，有關歐宗榮及離岸債報道不實。正榮地產收報1.05元，跌14.63%。正榮服務（6958）收報1.5元，跌13.29%。

建業地產（0832）、建業新生活（9983），更換首席執行官，中原建業（9982）委任CEO。建業地產收報0.9元，跌2.17%。建業新生活（9983）收報5.06元，跌5.42%。中原建業（9982）收報1.3元，跌2.99%。

鴻福堂（1446）發盈警，料去年盈利少於900萬。收報0.395元，無升跌。

彌明生活百貨（8473）9個月純利跌近三成。收報0.221元，跌6.36%。

大股東被捕後辭任勵駿（1680）獨董，譚惠珠：因年事已高。收報0.56元，跌5.08%。

龍湖集團（0960）1月合同銷售69.9億元人幣，按年跌近65%。收報45.55元，跌3.6%。

越秀地產（0123）1月合同銷售額按年跌44%。收報8.35元，跌0.12%。

丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量按年增31%。收報8.36元，跌0.36%。

舜宇光學（2382）1月手機鏡頭模組出貨量跌11%。收報193.1元，升2.71%。

中國奧園（3883）上月銷售大跌八成。收報1.68元，跌9.68%。

盈健醫療料（1419）中期多賺4.3倍，康健（3886）料去年全年轉虧為盈。收報0.43元，升16.22%。康健（3886）收報0.43元，升16.22%。

大酒店（0045）：已獲證監會豁免提出全面收購要約，嘉道理家族完成增持。收報8.47元，升1.32%。

東風汽車（0489）1月汽車銷量增一成。收報7.1元，跌3.01%。

龍源電力（0916）1月發電量跌約15%，。收報15.96元，跌3.16%。

穆迪調低澳博（0880）企業家族評級。收報5.1元，跌2.11%。

富力地產（2777）1月總銷售收入跌近6成。收報3.91元，跌5.33%。

興合（1891）發盈喜，料去年純利最多升1.9倍。收報0.24元，跌0.83%。

破頂股表現

金融股破頂，包括郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.82元，收報6.66元，跌1.04%；恒生（0011）創52周高，見169.5元，收報168.2元，升0.12%；中銀香港（2388）創52周高，見32.75元，收報32.25元，跌0.62%；中行（3988）創52周高，見3.2元，收報3.18元，跌0.63%；交行（3328）創52周高，見5.56元，收報5.55元，無升跌。

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.12元，收報1元，升23.46%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.64元，收報9.56元，升0.63%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.69元，收報1.61元，升13.38%；招商局港口（0144）創52周高，見16.1元，收報15.56元，跌2.14%；長建（1038）創52周高，見51.2元，收報50.65元，跌0.69%；中石油（0857）創52周高，見4.29元，收報4.27元，升3.14%。

破底股方面

破底股包括，融信服務（2207）創上市新低，見4.4元，收報4.41元，跌8.32%；家鄉互動（3798）創上市新低，見1.37元，收報1.37元，跌4.2%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見13.8元，收報14.04元，跌4.49%；康寧醫院（2120）創上市新低，見10.54元，收報10.6元，跌5.02%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見30.5元，收報32.3元，升2.22%；醫渡（2158）創上市新低，見12.58元，收報12.82元，跌3.03%；科濟藥業（2171）創上市新低，見14.9元，收報15.4元，跌5.17%；堃博醫療（2216）創上市新低，見4.29元，收報4.3元，跌5.91%；安能物流（9956）創上市新低，見5.85元，收報5.93元，跌10.96%；超凡網絡（8121）創上市新低，見0.131元，收報0.137元，升1.48%；康方生物（9926）見52周低18.58元，收報18.92元，跌1.87%；有線（1097）見52周低0.048元，收報0.049元，跌2%；大家樂（0341）見52周低13.06元，收報13.1元，跌0.46%；稻香（0573）見52周低0.83元，收報0.86元，跌1.15%；信達生物（1801）見52周低29.4元，收報29.95元，跌5.22%；JS環球生活（1691）見52周低10.2元，收報10.52元，跌0.75%；美聯工商舖（0459）見52周低0.118元，收報0.118元，跌0.84%；松齡（1989）見52周低0.73元，收報0.73元，跌5.19%；易緯集團（3893）見52周低0.09元，收報0.093元，升2.2%；康龍化成（3759）見52周低82.4元，收報87元，升0.75%。

異動股

上升異動股，包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.12元，收報1元，升23.46%；開拓藥業（9939）收報0.73元，升21.73%；環球實業科技（1026）收報0.194元，升19.75%；康健（3886）收報0.43元，升16.22%；歌禮製藥（1672）收報4.78元，升14.63%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.69元，收報1.61元，升13.38%；愛高集團（0328）收報0.13元，升13.04%；順騰（0932）收報0.212元，升12.17%；遊萊互動（2022）收報0.119元，升9.17%；凱知樂（2122）收報0.255元，升8.97%。

下跌異動股，包括，佳兆業資本（0936）收報0.31元，跌17.33%；正榮地產（6158）收報1.05元，跌14.63%；正榮服務（6958）收報1.5元，跌13.29%；太平洋酒吧（8432）收報0.054元，跌12.9%；強泰環保（1395）收報0.125元，跌11.97%；安能物流（9956）創上市新低，見5.85元，收報5.93元，跌10.96%；維太創科（6133）收報0.216元，跌10%；融創（1918）收報9.91元，跌9.74%；奧園（3883）收報1.68元，跌9.68%；米蘭站（1150）收報0.25元，跌9.09%。