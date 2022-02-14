行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）料西方國家非常強勁的通脹所帶來利率上升，該行今年貸款增長很可能會比去年減少，但認為幅度會是高單位數。他指若今年聯儲局加息三次，該行今年的淨息差可能會升至1.45%；若加息四次，淨息差可能升至1.65%。

去年淨利息收入跌11%，該行指，主因是市場利率期內持續走低，導致淨息差受壓，期內港元一個月同業拆息跌平均按年跌76點子，美元一個月拆息亦跌42點子，令該行去年淨息差按年收窄30點子至1.25%。

去年總貸款按年增11%，至4540億元，貸款增長主要來自大型企業及財富管理業務，企業貸款按年增長14%。存款方面，受惠往來和儲蓄存款結餘（CASA）增長，CASA比率按年升5個百分點至82%，惟總存款按年跌約3%至4470億元。

資產質素方面，去年特殊撥備按年少38%，至5.44億元；不良貸款比率下跌14個基點至今年底的0.73%，銀行因前年疫情帶來風險及不明朗因素，於一般撥備作了審慎大幅提升，去年回撥5.02億元，惟一般撥備結餘仍維持高水平，截至去年底，不良貸款總撥備覆蓋率為141%，按年少4個百分點。

龐華毅表示，香港、內地疫情情況，以及部分城市的封鎖措施，緩和了經濟增長預期，現預期中國和香港的經濟增長分別削至按年增長少於5%、2%。同時，西方國家非常強勁的通脹所帶來的利率上升，將對銀行產生正面影響，特別是香港的銀行將從更快速的加息中受益，故該行相信，今年貸款增長很可能會比去年減少，但由於內地和香港之間的利率差異，仍相信今年在香港貸款會有高單位數增長。

他指，若香港目前的封鎖和社交距離限制仍持續，很可能邊境重新開放將被推遲，而重新對內地和海外開關，對於香港經濟復蘇是至關重要。封關持續令該行與客面對面交流更困難，而該行並無計劃將香港員工遷到內地，但該行一些外籍人才認為持續封關、旅遊限制、隔離要求令他們感沮喪。他認為，若和內地封關、高隔離要求所帶來無法旅遊持續下去，必會影響香港國金中心形象。

他不認為疫苗通行證計劃會影響到香港分行業務，但認為客人缺乏親身到分行的意願，則會影響分行業務，現時客戶能透過網上辦理銀行業務，新客可毋須到分行下仍能開戶。該行人手方面，該行已看到去年由於疫情、不能旅遊等導致員工流失率要高得多，該行計劃增加今年員工人數2%。

財務總監陳立珊表示，銀行業去年處於非常低息周期，加上疫情持續，香港和內地遲遲未有開關，對銀行業務拓展造成挑戰。該行去年大力推動非利息業務於不同範疇的發展。低息環境對銀行淨利息收入構成一定壓力，強勁的財富管理收益和財資銷售帶動非利息收入大幅增長，非利息收入按年增21%，完全抵銷低息環境對淨利息收入的負面影響。

記者：胡學能

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