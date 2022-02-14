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遠東旗下BC Invest推信貸基金 投資澳洲節能住宅

由遠東發展（0035）持有約53%股份之多元化金融服務集團BC Invest，宣布在澳洲推出BC Invest澳洲信貸基金。該基金將以澳洲住宅和商業物業和現金為抵押資產的合資格綠色貸款，及作為抵押資產，藉此提供證券化投資，供投資者投資於澳洲的節能住宅。遠展董事總經理孔祥達表示，將繼續支持BC Invest在澳洲實現更節能的房地產行業，並努力創新綠色解決方案和投資。

新的信貸基金，將提供兩類綠色單位及兩類信用單位。綠色單位分別為A1類及A2類單位，投資期限分別為3個月及6個月，年目標浮動利率分別為2.1厘及2.35厘；信用單位分別為A3類及A4類單位，投資期限分別為1年及2年，年目標浮動利率分別為4.65厘及4.8厘。

孔祥達表示，今次推出的基金是澳洲首個此類投資產品，為投資者提供投資節能住宅的機會。展望未來，遠展將繼續支持BC Invest在澳洲實現更節能的房地產行業，並努力創新綠色解決方案和投資。BC Invest 行政總裁David Hinde表示， 很期待推出這一款投資產品，以提高及改善建築行業的能源效益。遠展最新股價見2.8元，跌1.41%。

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