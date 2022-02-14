新的信貸基金，將提供兩類綠色單位及兩類信用單位。綠色單位分別為A1類及A2類單位，投資期限分別為3個月及6個月，年目標浮動利率分別為2.1厘及2.35厘；信用單位分別為A3類及A4類單位，投資期限分別為1年及2年，年目標浮動利率分別為4.65厘及4.8厘。

孔祥達表示，今次推出的基金是澳洲首個此類投資產品，為投資者提供投資節能住宅的機會。展望未來，遠展將繼續支持BC Invest在澳洲實現更節能的房地產行業，並努力創新綠色解決方案和投資。BC Invest 行政總裁David Hinde表示， 很期待推出這一款投資產品，以提高及改善建築行業的能源效益。遠展最新股價見2.8元，跌1.41%。

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