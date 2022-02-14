中文大學香港亞太研究所在今年1月10日至19日、向706名18歲或以上的市民以電話訪問形式進行調查。結果顯示，60.2%受訪者認為現時並非買樓的合適時機，覺得是合適時機的只有15.9%。

有46.7%的受訪者表示，家庭在房屋方面的支出負擔頗重，38%則認為不太重。調查亦詢問受訪者對現時住宅樓價的看法和對未來一年住宅樓價的預期，82.4%的受訪者認為現時香港住宅樓價水平過高，14%覺得合適。

對於未來一年住宅樓價走勢的預測，42.7%的受訪者估計樓價將會和現時差不多，認為會下跌的有26.6%，預料上升的則有19.3%。在那些估計樓價將下跌的受訪者中，有34.5%的受訪者認為樓價將下降半成至少於一成，18.6%受訪者料跌一成至少於兩成；而預料樓價會上升的受訪者中，有40%受訪者認為樓價將上升半成至少於一成。此外，調查又發現，有81%受訪者認為擁有自置物業頗重要。

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