期內，集團1月海外銷售1.27萬輛，按年增長16.2%；新能源車銷售1.38萬輛，增長33.8%。按車型分類，坦克品牌為最高銷售增長的車型，按年增長72.2%至1.04萬輛。長城皮卡銷量則跌42.23%至1.29萬輛。

同時，長汽發公告指，接獲其控股股東創新長城通知，後者於上周五（11日）將原質押給雲南國際信託的公司股份3180萬股解除質押，佔公司總股本0.34%，上述解除質押相關登記手續已辦理完成。

創新長城現持有長汽51.15億股股份，或佔公司總股本55.38%。是次股份解除質押後，創新長城累計質押的公司股份數量約8.49億股，佔公司總股本的9.19%。

此外，中國乘聯會公布，內地1月廣義乘用車零售銷量按年下跌4.5%至211.2萬輛；按月下跌1.4%。廣義乘用車產量按年上升10.8%至209.1萬輛，按月下跌16.9%。乘聯會表示，1月乘用車産量下降，主要是受疫情等因素影響，部分地區的汽車廠商生産節奏受到影響。

期內，新能源汽車零售銷量34.7萬輛，按年大增1.32倍，惟按月下降27%。其中，特斯拉中國1月銷售5.98萬輛。乘聯會秘書長崔東樹表示，由於今年1月起補貼減少，而2021年12月份是較高額補貼的最後一個月，因此銷售大增。