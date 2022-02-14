文件顯示，ACE Promoter及Assos Omada Promoter分別持有Ace Eight的75.57%及24.43%的B類股。 ACE Promoter的股東包括Ace Global、皇朝家居、睿思資本高級董事王偉雄、香港立法會議員及新界鄉議局主席劉業強，以及其親姐持有的盈運投資等。Assos Omada Promoter股東則包括富榮資產、iClick（ 納斯達克： ICLK ）董事及共同創始人薛永康、私募股權基金Sagamore China聯席董事總經理楊維聰等。

Ace Global主要在美國從事SPAC相關交易， 其主席及行政總裁王幹文，在美國擁有SPAC併購及上市經驗。他由2014年起作為發起人、管理團隊成員或顧問參與發起多家美國 SPAC，該等SPAC聚焦的領域包括生物製藥、生活品牌、 TMT及電子商務等行業，部分已經成功啓動或完成業務合併。