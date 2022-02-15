交易員評估最新的地緣政治局勢之餘，亦擔心聯儲局政策失誤，美股三大指數連跌3日。Sanders Morris Harris董事長George Ball表示「市場動盪，現金為王」。其他消息方面，普京暗示將繼續與美國和北約談判；聯儲局鷹派官員重申7月1日前加息100個基點的主張，交易員預計緊縮周期將在明年年中見頂。