交易員評估最新的地緣政治局勢之餘，亦擔心聯儲局政策失誤，美股三大指數連跌3日。Sanders Morris Harris董事長George Ball表示「市場動盪，現金為王」。其他消息方面，普京暗示將繼續與美國和北約談判；聯儲局鷹派官員重申7月1日前加息100個基點的主張，交易員預計緊縮周期將在明年年中見頂。
道瓊斯工業平均指數收跌171點，跌幅0.5%，報34566點。標普500指數收跌16點，跌幅0.39%，報4401點。納斯達克綜合指數收跌0點，或0.01%，報13790點。
Amgen跌1.72%，報224.27美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低25點，而NIKE升1.01%，報141.59元，貢獻道指9點。
科技股方面，蘋果收市報168.88元，升0.14%，谷歌母公司Alphabet收市報2710.52元，升0.92%，亞馬遜收市報3103.34元，升1.22%，Facebook收市報217.7元，跌0.84%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.84%，報460點。德國DAX指數收跌2.02%，報15113點；法國CAC 40指數跌2.28%，報6852點；英國富時100指數收跌1.69%，報7531點。