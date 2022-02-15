美股向下，港股ADR跌111點或0.46%，報24444點，即月恒指夜期跌99點，低水219點，報24338點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.58%，折合報469.24元；阿里巴巴（9988）升0.18%，折合報118.91元；美團（3690）跌0.14%，折合報219.29元；匯控（0005）跌0.74%，折合報58.57元；建行（0939）跌0.75%，折合報6.09元。
道期現跌0.121%；標期現跌0.06%；納期現升0.02%。美國10年期債息現跌0.69%或0.0139厘，報1.9736厘；日股現跌0.11%，韓股現跌0.36%，澳股現跌0.57%。
新疆新鑫（3833）發盈喜，料純利升1.7倍。
譚仔國際（2217）：首9個月稅後溢利跌20%，收入升37%。
世茂（0813）據報為40個項目尋找買家，涉資771億。
碧桂園服務（6098）擬全購中梁百悅智佳，擴物業管理業務。
新城發展（1030）1月合約銷售額按年跌逾52%。
長城汽車（2333）1月銷量按年跌逾19% 新能源車升逾33%。
新力控股（2103）1月合同銷售額按年大跌逾96%。
匯控（0005）據報擬提高初級投資銀行家和交易員獎金一倍。
歌禮製藥（1672）：啟動HIV感染者中實現功能性治癒的研究。
比利時司法部長：華為、小米（1810）手機，可能對用戶構成間諜風險。
廣匯寶信（1293）發盈喜，料去年盈利最少按年增1.4倍。
樂享（6988）發盈喜，料去年盈利最少增70%。
中煤能源（1898）煤銷量按年跌20.2%。
丘鈦科技（1478）澄清，1月指紋識別模組銷售數量，為升9.7%，非26.3%。
南航（1055）1月客運運力投入按年升19%，貨運跌6%。
四環（0460）：與CBC達成共識，冀將Letybo成中國第一肉毒桿菌毒素品牌。
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