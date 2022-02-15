恒指今早低開98點或0.4%，報24458點，成交金額21億元；國指今早低開44點或0.52%，報8574點。恒生科技指數開市報5464點，跌0.68%。匯控（0005）、阿里（9988）、美團（3690）拖累大市。
藍籌18隻升，35隻下跌，11隻無升跌。蒙牛（2319）升0.93%，報48.6元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌2.03%，報65.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，21隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報17.18元，升2.14%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）開市報16.36元，跌4.44%。
恒指10天線(24451.07點)升穿20天線(24413.38點)、100天線(24406.62點)。科指續低於10天線(5512.24點)。
新疆新鑫（3833）發盈喜，料純利升1.7倍。開市報1.45元，升4.32%。
譚仔國際（2217）：首9個月稅後溢利跌20%，收入升37%。開市報2.9元，無升跌。
世茂（0813）據報為40個項目尋找買家，涉資771億。開市報6.17元，升0.33%。
碧桂園服務（6098）擬全購中梁百悅智佳，擴物業管理業務。開市報50.45元，跌0.49%。
新城發展（1030）1月合約銷售額按年跌逾52%。開市報5.4元，升0.56%。
長城汽車（2333）1月銷量按年跌逾19% 新能源車升逾33%。開市報18.44元，跌4.75%。
新力控股（2103）1月合同銷售額按年大跌逾96%。停牌。
匯控（0005）據報擬提高初級投資銀行家和交易員獎金一倍。開市報58.4元，跌1.02%。
歌禮製藥（1672）：啟動HIV感染者中實現功能性治癒的研究。開市報4.56元，升0.88%。
比利時司法部長：華為、小米（1810）手機，可能對用戶構成間諜風險。開市報16.1元，跌1.47%。
廣匯寶信（1293）發盈喜，料去年盈利最少按年增1.4倍。開市報0.68元，升3.03%。
樂享（6988）發盈喜，料去年盈利最少增70%。開市報2.4元，升0.42%。
中煤能源（1898）煤銷量按年跌20.2%。開市報5.09元，無升跌。
丘鈦科技（1478）澄清，1月指紋識別模組銷售數量，為升9.7%，非26.3%。開市報8.4元，無升跌。
南航（1055）1月客運運力投入按年升19%，貨運跌6%。開市報5.32元，跌1.3%。
四環（0460）：與CBC達成共識，冀將Letybo成中國第一肉毒桿菌毒素品牌。開市報1.65元，升3.12%。
破頂股包括，長建（1038）創52周高，見51.2元，開市報51.2元，升0.49%；大酒店（0045）創52周高，見9元，開市報9元，升0.56%。
破底股包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.77元，開市報4.77元，跌2.25%。
異動股
上升異動股，包括，Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.176元，升7.98%；融信中國（3301）開市報2.93元，升6.55%；華住集團（1179）開市報36.45元，升3.85%；山東墨龍（0568）開市報4.48元，升3.7%；啟明醫療（2500）開市報25.3元，升3.27%；四環醫藥（0460）開市報1.65元，升3.12%；融信服務（2207）開市報4.38元，升3.06%；康方生物（9926）開市報19.26元，升2.99%；普拉達（1913）開市報47.35元，升2.93%；中駿商管（0606）開市報2.85元，升2.89%；鴻承環保科技（2265）開市報0.85元，升2.41%。
下跌異動股，包括，長城汽車（2333）開市報18.44元，跌4.75%；同程藝龍（0780）開市報16.36元，跌4.44%；嗶哩嗶哩（9626）開市報267元，跌2.98%；威高股份（1066）開市報9.54元，跌2.85%；奈雪的茶（2150）開市報7.29元，跌2.8%；金斯瑞（1548）開市報24.05元，跌2.63%；綠城服務（2869）開市報8.42元，跌2.55%；金山工業（0040）開市報0.77元，跌2.53%；眾安在綫（6060）開市報31元，跌2.36%。
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