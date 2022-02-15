禹洲（1628）旗下廈門禹洲鴻圖地產公司周一晚間在上交所公告稱，近期生產經營、日常管理均運行正常，未發生重大不利變化，且未發生嚴重影響公司償債能力和債券還本付息的重大不利事項。

公司「19禹洲02」、「20禹洲01」等債券近期出現價格異動，以及在港上市的禹洲集團評級遭下調。

禹洲現報0.67元，升1.52%。

其他報道

隔晚油價再創逾7年新高 紐油升穿95美元 現回吐 油股下跌

立訊精密將與奇瑞組合營 為其他公司開發和生產電動車

內地修訂網約車監管通知 騰訊跌0.1% 阿里升0.3%

滬指獨憔悴 人行進行百億逆回購 另進行3000億人幣1年期MLF

Intel據報50億美元收購Tower Semiconductor

恒指低開98點 恒指10天線升穿20天、100天線

首階段中美貿易協議未達標 據報白宮認為中國讓步可能性不大

港股ADR跌111點 夜期低水219點 美期亞股普遍下跌

新疆新鑫發盈喜 料純利升1.7倍

譚仔國際：首9個月稅後溢利跌20% 收入升37%

世茂據報為40個項目尋找買家 涉資771億

市場動盪 美股連跌3日 道指跌171點

碧桂園服務擬全購中梁百悅智佳 擴物業管理業務