匯控（0005）資深經濟學家Elizabeth Martins發表報告，認為今年英國通脹和英國央行利率的路徑將更加陡峭，該行現在預計英國央行將在3月、5月和8月各加息25個基點，使基準借貸成本達到1.25%，高於早前預測的1%。
這反映出匯控對2022年薪酬增長的預期從3.5%上調至4.1%，並將年度消費者物價增長高峰，從原本估計的4月在3.2%上調至7.2%。較早前，在英國監管機構天然氣與電力市場辦公室宣布能源價格上限上漲幅度大於預期後，牛津經濟學院將4月份的通脹預期上調至7.5%。
Martins雖然與其他經濟學家同樣認為通脹和息口將升，但不認同市場預期利率可能在年底前達到2%的「過度」觀點，他援引英國央行首席經濟學家Huw Pill上周的警告說，今年晚些時候，高漲的通脹可能會壓低實際收入和需求，引發更高的失業率。
報告亦下調增長預測以反映生活成本的擠壓，預計2022年實際收入將下降2.5%，並在2023年持平。「正如英國央行貨幣政策委員會一直強調的，高通脹和低成長的組合讓權衡政策更加棘手」。
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