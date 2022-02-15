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匯豐3分行有職員確診 今日起暫停服務

匯豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，3家分行今日起暫停服務，直至另行通知。3家分行分別是中環卓越理財中心、合和中心分行及卓越理財中心，以及太古廣場卓越理財中心。