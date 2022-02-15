港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌8日，跌0.58點子至0.15113%，是1月18日後最低，當日報0.15083%。對上一次連跌8日是2022年1月10日，當日拆息報0.12821%。
港元現報7.8032元貶值12點子，曾貶值最多15點子，報7.8035元，亦曾升值最多1點子，報7.8019元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.26點子至0.06792%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.09518%；2星期HIBOR跌0.33點子至0.10191%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.04點子至0.4%；6個月期HIBOR升0.03點子至0.60917%；12個月期HIBOR升3.28點子至0.94857%。
美元指數現報96.199貶值0.175點或0.18%。
美元1個月期LIBOR報0.19114%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.04%，連續9日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。
對上一次連續9日收窄，是2020年7月22日，當日利差報0.0778%。
其他報道
滬指獨憔悴 人行進行百億逆回購 另進行3000億人幣1年期MLF
Intel據報50億美元收購Tower Semiconductor