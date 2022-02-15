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友邦、太保等 據報入圍藍十字競投名單

彭博社引述消息指，東亞銀行（0023）旗下藍十字的競購者入圍名單中，包括友邦保險（1299）、中國太保（2601）、蘇黎世、招商局集團。據報今次競購涉資數億美元。