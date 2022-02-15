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恒指半日跌172點 匯控、建行拖累大市 北水暫第4日流出

市場憂慮烏克蘭局勢，美期亞股普遍向下，A股則上升，恒指今早低開98點後，曾倒升最多13點，其後又再倒跌最多180點，半日高低波幅194點。匯控（0005）、建行（0939）、美團拖大市，藥明生物（2269）、比亞迪（1211）等撐市。

恒指半日跌172點或0.7%，報24383點，成交金額563億元；國指跌84點或0.98%，報8533點。恒生科技指數收報5502點，跌0%。

藍籌30隻升，33隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升8.13%，收報60.55元，是升幅最大的藍籌，中人壽（2628）跌3.87%，收報13.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報38.55元，升4.61%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報30.75元，跌3.15%。

恒指10天線(24443.59點)升穿20天線(24409.64點)、100天線(24405.88點)，指數半日跌穿上述平均線。科指10天線(5516.02點)得而復失。

北水南下合計淨流出0.3億元，連續第4日流出，累計流出29.58億元，對上一次連續4日淨流出是2021年11月16日。南水北上合計淨流入7.57億元人民幣，終止連續1日流出。

友邦（1299）、太保（2601）等 據報入圍藍十字競投名單。友邦收報86.35元，跌0.97%。太保（2601）收報24.05元，跌3.22%。東亞（0023）收報14.12元，跌0.56%。

匯控（0005）認為英國央行加息幅度將多過預期。收報58.2元，跌1.36%。

潤電（0836）據報擬分拆可再生能源部門於香港IPO。收報17.9元，跌3.35%。

禹洲（1628）旗下債價波動 澄清生產經營正常 未影響償債能力。收報0.66元，無升跌。

新疆新鑫（3833）發盈喜，料純利升1.7倍。收報1.36元，跌2.16%。

譚仔國際（2217）：首9個月稅後溢利跌20%，收入升37%。收報2.85元，跌1.72%。

世茂（0813）據報為40個項目尋找買家，涉資771億。收報5.99元，跌2.6%。

碧桂園服務（6098）擬全購中梁百悅智佳，擴物業管理業務。收報50.8元，升0.2%。

新城發展（1030）1月合約銷售額按年跌逾52%。收報5.15元，跌4.1%。

長城汽車（2333）1月銷量按年跌逾19% 新能源車升逾33%。收報18.86元，跌2.58%。

新力控股（2103）1月合同銷售額按年大跌逾96%。停牌。

匯控（0005）據報擬提高初級投資銀行家和交易員獎金一倍。收報58.2元，跌1.36%。

歌禮製藥（1672）：啟動HIV感染者中實現功能性治癒的研究。收報4.57元，升1.11%。

比利時司法部長：華為、小米（1810）手機，可能對用戶構成間諜風險。收報16.36元，升0.12%。

廣匯寶信（1293）發盈喜，料去年盈利最少按年增1.4倍。收報0.66元，無升跌。

樂享（6988）發盈喜，料去年盈利最少增70%。收報2.46元，升2.93%。

中煤能源（1898）煤銷量按年跌20.2%。收報4.95元，跌2.75%。

丘鈦科技（1478）澄清，1月指紋識別模組銷售數量，為升9.7%，非26.3%。收報8.57元，升2.02%。

南航（1055）1月客運運力投入按年升19%，貨運跌6%。收報5.12元，跌5.01%。

四環（0460）：與CBC達成共識，冀將Letybo成中國第一肉毒桿菌毒素品牌。收報1.74元，升8.75%。

破頂股表現

破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.17元，收報7.05元，升3.68%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.68元，收報9.52元，跌0.31%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.7元，收報1.7元，升6.25%；長建（1038）創52周高，見51.2元，收報50.45元，跌0.98%；大酒店（0045）創52周高，見9.47元，收報9.18元，升2.57%；康師傅（0322）創52周高，見18.2元，收報17.72元，跌0.34%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.58元，收報3.58元，升1.42%；寰宇娛樂（1046）創52周高，見0.76元，收報0.73元，升2.82%；魯証期貨（1461）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升5.33%。

破底股方面

破底股包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.77元，收報4.95元，升1.43%；嘉和生物（6998）創上市新低，見5.29元，收報5.34元，無升跌；騰盛博藥（2137）創上市新低，見13.7元，收報14.28元，升3.03%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.77元，收報3.77元，跌1.57%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.5元，收報3.65元，升3.99%；VESYNC（2148）創上市新低，見6.07元，收報6.07元，跌0.49%；堃博醫療（2216）創上市新低，見4.01元，收報4.22元，升2.18%；安能物流（9956）創上市新低，見5元，收報5.01元，跌13.47%；有線（1097）見52周低0.047元，收報0.049元，無升跌；大家樂（0341）見52周低13.06元，收報13.1元，升0.15%；吉利（0175）見52周低16.2元，收報16.72元，升1.83%；JS環球生活（1691）見52周低9.8元，收報9.86元，跌3.14%；美聯工商舖（0459）見52周低0.116元，收報0.116元，跌0.85%；保誠（2378）見52周低124.2元，收報124.5元，跌1.5%；國際娛樂（1009）見52周低0.255元，收報0.265元，升1.92%。

異動股

上升異動股，包括，WAC（8619）收報0.103元，升18.39%；信達生物（1801）收報32.65元，升13.96%；強泰環保（1395）收報0.164元，升11.56%；時代天使（6699）收報178元，升10.97%；金斯瑞（1548）收報27.2元，升10.12%；藥明康德（2359）收報99.75元，升9.98%；勵駿（1680）收報0.57元，升9.62%；珠江船務（0560）收報1.16元，升9.43%；四環醫藥（0460）收報1.74元，升8.75%；銀杏教育（1851）收報1.16元，升8.41%。

下跌異動股，包括，金山工業（0040）收報0.67元，跌15.19%；安能物流（9956）創上市新低，見5元，收報5.01元，跌13.47%；太睿國際控股（1010）收報4.12元，跌12.34%；正榮地產（6158）收報0.92元，跌11.54%；正榮服務（6958）收報1.32元，跌11.41%；樂透互娛（8198）收報0.39元，跌11.36%；盛諾集團（1418）收報0.18元，跌10%；三葉草生物（2197）收報9.81元，跌7.63%；豐盛生活服務（0331）收報5.81元，跌7.04%；新灃集團（1223）收報1.09元，跌6.84%；檳傑科達（1665）收報1元，跌6.54%。

 

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