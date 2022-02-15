截至第四季度末，橋水持有阿里巴巴約430萬股，較上一季度增長29%；持有京東的股數增長34%至約270萬股；持有拼多多的股數增加39%至約270萬股。

阿里巴巴（9988）收報118.4元，跌0.25%；京東（9618）收報290.6元，升0.35%。

其他報道

恒指半日跌172點 匯控、建行拖累大市 北水暫第4日流出

馬斯克去年11月捐出特斯拉持股 總值逾55億美元

特斯拉涉嫌誇大電池續航遭韓國調查

滬指以近半日高位收市 創板指收復2800點

友邦、太保等 據報入圍藍十字競投名單

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌8日 見近1個月低

匯豐3分行有職員確診 今日起暫停服務

美SEC據報調查大摩、高盛等華爾街公司的大宗交易

匯控認為英國央行加息幅度將多過預期

潤電據報擬分拆可再生能源部門於香港IPO

禹洲旗下債價波動 澄清生產經營正常 未影響償債能力

隔晚油價再創逾7年新高 紐油升穿95美元 現回吐 油股下跌