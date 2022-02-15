宏利香港去年核心盈利為74億元，按年增長17%，第四季的核心盈利為21億元，按年增長18%，增幅受新造業務量上升、產品組合利好以及有效保單業務錄得增長所帶動。去年年度化保費等值銷售額為66億元，按年增長10%，第四季的年度化保費等值銷售額為17億港元，按增長11%，部分反映澳門市場錄得來自中國内地訪客的需求。

戴明鈞表示，內地訪客佔澳門的年度化保費等值銷售額66%，佔港澳整體10%，他們調查指澳門的內地客戶未來仍會在香港尋找保險服務，因此與內地關口重開後，香港的內地訪客業務仍有強靭的需求。他指內地客戶對儲蓄產品仍有較強需求，不過保障型產品需求正增長，兩者漸漸平衡。戴明鈞去年曾預期中港可在今年年中通關，不過他指現時在Omicron受控前關口不會重開，惟他強調關口最終一定會重啟，屆時香港各行業會快速恢復。

對於跨境保險通，戴明鈞表示認為可望在今年有進展，香港保險業聯會和三地監管機構有深入的溝通。跨境保險通首階段主要是改進內地訪客購買香港產品後的體驗，他認為目前業界並未有足夠投資為內地客戶帶來無縫的客戶服務和體驗，政策可讓內地客戶享受與香港客戶同樣服務，令內地訪客業務更具可持續性。

宏利代理渠道為主要保險業務的主要貢獻者，佔2021年年度化保費等值銷售總額的超過60%，截至去年底，宏利有1.16萬名代理高，較2020年增長9%。戴明鈞表示，該行代理人數目標為雙位數增長，代理渠道潛力強大可向高淨值、富裕、大眾階層銷售產品，該行將保持增長代理的策略，他們今年將以醫療和保障型產品為主。

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