受新冠病毒疫情困擾全球逾兩年，零售市道持續陷入困境。羅兵咸永道指，在中港兩地有望下半年通關、本地疫苗接種率提高等情況下，香港今年零售銷售額可增至3780億元，升幅料達7%。
羅兵咸永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然表示，本港正面臨有史以來最嚴峻的疫情，而由於去年中港兩地未能通關，去年全年零售銷售增長8.1%，遜於該行預期，但已屬「難中求進步」。他續指，受新一波防疫措施影響，農曆新年過後零售市況仍見平靜，預計最快5月或之後，市面才有望逐步復蘇。
鄭煥然又估計，本港疫苗接種率今年6月可達八至九成，而中港兩地相信最快今年9月中有望通關，預料今年零售銷售總額可按年升7%至3780億元，其中首季將差過去年同期。按各類產品劃分，今年零售市場在通脹、加息等環境下，將持續由珠寶鐘錶類產品跑出，預計全年相關銷售升幅可達16.1%；其次為電子零售產品，料年內增幅可錄10.9%；而超市等民生類別則有望按年轉跌為升。
不過，鄭煥然指出，若年內中港兩地仍無法通關，預計今年全年零售銷售增幅將低過5%。對於即將於月底公布的財政預算案，該行預計政府或會先推出2800元消費券刺激經濟；隨後則視乎市況，再決定是否推出另一筆消費券。
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