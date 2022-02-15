周表示，相信今批零售綠債銷情熱烈，因認購有電子化渠道；過往見客戶對ESG、綠色投資服務需求有上升趨勢；利率走勢方面，未來一兩年港通脹料將溫和上升，區間介乎2至2.5%，客戶能取得2%定息以上的浮息機會大，故料吸引力大。該行會在仍然運作的分行提供專櫃服務處理零售綠債申請。他又透露，該行會就零售綠債認購推出優惠。

金管局副總裁劉應彬表示，分行受疫情影響而部分關閉，以往經驗顯示電子渠道認購iBond，佔比相對高，故料分行關閉對認購反應有影響，但不會太大，長者近年已多了使用科技，他鼓勵家人可互相幫助，市民盡量使用電子渠道認購，若有需要到分行，他相信業界會有一定分行數目應付認購申請。

財經事務及庫務局局長許正宇指，iBond和零售綠債是兩項不同的計劃，前者目的是營運政府債券計劃，當初成立是希望以此發展債市，集資所得不會用於支付政府開支，而是供外匯基金作投資；發行綠債所集資金則會動用，以推動可持續發展、具環境效益的項目。

被問60億元發行規模過少、日後會否恒常發零售綠債，許正宇表示，今批發行60億元零售綠債是新事物，冀藉此讓市民對綠色經濟、可持續發展有更深認識，故今次是穩步開始，若日後見今次效果好，或市場持續有興趣，當局會再檢視下一步。