美股向上，港股ADR升285點或1.16%，報24640點，即月恒指夜期升153點，高水298點，報24654點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.37%，折合報476.44元；阿里巴巴（9988）升3.98%，折合報123.11元；美團（3690）升2.62%，折合報219.61元；匯控（0005）升0.67%，折合報58.39元；建行（0939）升0.6%，折合報6元。
道期現跌0.209%；標期現跌0.27%；納期現跌0.35%。美國10年期債息現跌0.25%或0.0053厘，報2.0381厘。日股現升1.97%，韓股現升1.43%，澳股現升0.47%。
永利澳門（1128）第四季虧損擴大，蝕2.08億美元。
朗廷酒店（1270）可分派收入增逾15倍，末期息2.7仙。
金輝控股（9993）1月合約銷售錄43.2億元人幣，按年下跌44%。
嘉里物流（0636）伙恒安（1044）推新冠快速測試劑「便利析」。
傳計劃裁員10%，小米（1810）：創業至今未曾裁員，逾4000個職位仍在招聘。
中國飛機租賃（1848）發盈喜，預期純利按年升55%。
潤地（1109）1月銷售金額按年減少37%。
陽光房地產基金（0435）：中期可分派收入跌1.3%，息12.2仙。
中滙集團（0382）：公司不用配股融資，料學歷職教業務比重升至逾15%。
理想汽車（2015）CTO王凱據報將離職，馬東輝執掌研發大權。
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