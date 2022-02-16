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恒指今早高開262點 伙科指齊升穿10天、20天線

恒指今早高開262點或1.08%，報24618點，成交金額19億元；國指今早高開99點或1.17%，報8627點。恒生科技指數開市報5597點，升1.94%。

藍籌53隻升，3隻下跌，8隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.38%，報122.4元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.93%，報3.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報45.5元，升11.52%；跌幅最大的是汽車之家（2518）無成交，報55.55元。

恒指升穿10天線(24547.62點)、20天線(24419.99點)、100天線(24402.57點)。科指升穿10天線(5545.34點)、20天線(5590.76點)。

永利澳門（1128）第四季虧損擴大，蝕2.08億美元。開市報7.24元，升1.54%。

朗廷酒店（1270）可分派收入增逾15倍，末期息2.7仙。無成交，報0.84元。

金輝控股（9993）1月合約銷售錄43.2億元人幣，按年下跌44%。無成交，報4.44元。

嘉里物流（0636）伙恒安（1044）推新冠快速測試劑「便利析」。嘉里物流無成交，報19.58元。恒安（1044）開市報40.95元，無升跌。

傳計劃裁員10%，小米（1810）：創業至今未曾裁員，逾4000個職位仍在招聘。開市報16.5元，升1.35%。

中國飛機租賃（1848）發盈喜，預期純利按年升55%。開市報5.64元，升0.89%。

潤地（1109）1月銷售金額按年減少37%。開市報38.95元，升0.91%。

陽光房地產基金（0435）：中期可分派收入跌1.3%，息12.2仙。開市報4.34元，升0.23%。

中匯（0382）：公司不用配股融資，料學歷職教業務比重升至逾15%。開市報3.79元，升0.53%。

理想汽車（2015）CTO王凱據報將離職，馬東輝執掌研發大權。開市報116元，升2.84%。

異動股

上升異動股，包括，萬國數據（9698）開市報45.5元，升11.52%；新東方在線（1797）開市報5.12元，升7.79%；新東方（9901）開市報12.52元，升7.75%；嗶哩嗶哩（9626）開市報289.8元，升7.33%；思考樂教育（1769）開市報1.01元，升6.32%；小鵬汽車（9868）開市報155元，升6.02%；時代天使（6699）開市報184.8元，升4.35%；百濟神州（6160）開市報131.1元，升3.88%；中教控股（0839）開市報8.28元，升3.76%；心動公司（2400）開市報29元，升3.76%。

下跌異動股，包括，山東黃金（1787）開市報13.96元，跌3.06%；中石油（0857）開市報3.98元，跌2.93%；招金礦業（1818）開市報6.69元，跌2.48%；和鉑醫藥（2142）開市報4.85元，跌2.41%；富豪產業（1881）開市報1.46元，跌2.01%；晶苑國際（2232）開市報2.48元，跌1.98%；九興（1836）開市報8.64元，跌1.71%；SPDR金ETF（2840）開市報1347元，跌1.43%；中手游（0302）開市報3.06元，跌1.29%；鴻承環保科技（2265）開市報0.83元，跌1.19%；中國水務（0855）開市報9.44元，跌1.15%。

 

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