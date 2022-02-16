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內地1月CPI、PPI回落兼低過預期

內地國統局公佈，1月居民消費價格(CPI)按年升0.9%，略低過預期的1.0%，及12月的1.5%。1月工業生產者出廠價格(PPI)按年增長9.1%，略低過預期的增長9.5%，及12月的10.3%

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，1月CPI按月由降轉漲，按年漲幅回落，各地區各部門持續做好春節前重要民生商品市場供應，居民消費價格總體平穩。據測算，在1月份0.9%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，新漲價影響約為0.4個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅與上月相同。

董莉娟稱，1月PPI按月繼續下降，按年漲幅回落，煤炭、鋼材等行業價格走低，帶動工業品價格整體繼續回落。據測算，在1月份9.1%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為9.3個百分點，新漲價影響約為-0.2個百分點。

CPI方面，從按月看，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.4%。其中，食品價格由上月下降0.6%轉為上漲1.4%，影響CPI上漲約0.26個百分點。食品中，受節日因素影響，鮮果、水產品和鮮菜價格分別上漲7.2%、4.1%和3.1%；冬季醃臘基本結束，加之節前生豬出欄加快，豬肉供應充足，價格下降2.5%。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.2%，影響CPI上漲約0.18個百分點。非食品中，工業消費品價格由上月下降0.5%轉為持平，其中受國際能源價格上漲影響，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲2.2%、2.4%和1.5%。服務價格由上月持平轉為上漲0.3%，其中，節前出行有所增加，飛機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別上漲12.4%、9.8%和5.2%；受部分城市務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務、母嬰護理服務和美髮等價格均有所上漲，漲幅在2.6%—9.1%之間。

從按年看，CPI上漲0.9%，漲幅比上月回落0.6個百分點。其中，食品價格下降3.8%，降幅比上月擴大2.6個百分點，影響CPI下降約0.72個百分點。食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降41.6%，降幅擴大4.9個百分點；鮮菜價格由上月上漲10.6%轉為下降4.1%；鮮果和水產品價格分別上漲9.9%和8.8%，漲幅均有擴大。非食品價格上漲2.0%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.64個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.5%，漲幅回落0.4個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲20.7%和22.7%，漲幅均比上月有所回落；服務價格上漲1.7%，漲幅擴大0.2個百分點，其中飛機票和家庭服務價格分別上漲20.8%和6.2%，教育服務和醫療服務價格分別上漲2.7%和0.9%。

PPI方面，從按月看，PPI下降0.2%，降幅比上月收窄1.0個百分點。其中，生產資料價格下降0.2%，降幅比上月收窄1.4個百分點；生活資料價格持平。保供穩價政策有力推進，煤炭、鋼材價格繼續回落，煤炭開采和洗選業價格下降3.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.9%。受國際原油價格回升影響，國內石油相關行業價格回暖。石油和天然氣開採業價格由上月下降6.9%轉為上漲2.6%；化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業價格分別下降1.3%和0.1%，降幅比上月分別收窄0.8和3.0個百分點。國際有色金屬價格上行，帶動國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.8%。另外，非金屬礦物製品業價格下降1.8%；電力熱力生產和供應業價格上漲2.5%，食品製造業價格上漲0.3%。

從按年看，PPI上漲9.1%，漲幅比上月回落1.2個百分點。其中，生產資料價格上漲11.8%，漲幅回落1.6個百分點；生活資料價格上漲0.8%，漲幅回落0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月減少1個。主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開采和洗選業上漲51.3%，回落15.5個百分點；石油和天然氣開採業上漲38.2%，回落7.4個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上漲30.1%，回落6.3個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲19.8%，回落0.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲14.7%，回落6.7個百分點。價格漲幅擴大的有：電力熱力生產和供應業上漲7.7%，擴大2.9個百分點；食品製造業上漲4.6%，擴大0.4個百分點；紡織服裝服飾業上漲1.1%，擴大0.5個百分點。

 

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