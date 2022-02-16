港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌9日，跌0.63點子至0.14488%，是1月13日後最低，當日報0.13464%。對上一次連跌9日是2021年7月22日，當日拆息報0.07339%。

港元現報7.8019元貶值7點子，曾貶值最多15點子，報7.8027元，亦曾升值最多0點子，報7.8012元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.58點子至0.06208%；1星期HIBOR升0.03點子至0.09548%；2星期HIBOR跌0.33點子至0.09863%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.55點子至0.40554%；6個月期HIBOR升0.22點子至0.61133%；12個月期HIBOR升2.56點子至0.97417%。

美元指數現報96.042升值0.053點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.12571%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0192%，連續2日收窄，利差是2022年2月11日後最低，當日差距為-0.0263%。

對上一次連續2日收窄，是2022年2月04日，當日利差報0.0815%。

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