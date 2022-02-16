moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時財經新聞

恒指半日升309點 三大指數齊創一周最大升幅 北水轉流入

烏克蘭局勢緩和，隔晚美股、今早亞股均上升，恒指今早高開262點後，短暫收窄至升192點，其後擴大升幅至多升373點，高低波幅181點。三大指數齊齊見2月9日後最大升幅。

恒指半日升309點或1.27%，報24665點，成交金額553億元；國指升129點或1.51%，報8657點。恒生科技指數收報5595點，升1.92%。

藍籌50隻升，10隻下跌，4隻無升跌。中銀香港（2388）升5.41%，收報32.15元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.3%，收報60.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報45.05元，升10.42%；跌幅最大的是微盟（2013）收報6.33元，跌1.09%。

恒指升穿10天線(24552.31點)、20天線(24422.34點)、100天線(24403.04點)。科指升穿10天線(5545.18點)、20天線(5590.69點)。

北水南下合計淨流入6.08億元，終止連續4日流出，對上一次淨流入是1月5日。南水北上合計淨流出10.14億元人民幣，較上日減少71.4%，連續第3日流出，累計流出83.46億元。

小米（1810）創始團隊成員離職，據報績效不達標員工會「被勸退」。收報16.64元，升2.21%。

永利澳門（1128）第四季虧損擴大，蝕2.08億美元。收報7.33元，升2.81%。收報7.33元，升2.81%。

朗廷酒店（1270）可分派收入增逾15倍，末期息2.7仙。收報0.89元，升5.95%。收報0.89元，升5.95%。

金輝控股（9993）1月合約銷售錄43.2億元人幣，按年下跌44%。收報4.44元，無升跌。收報4.44元，無升跌。

嘉里物流（0636）伙恒安（1044）推新冠快速測試劑「便利析」。嘉里物流收報20.05元，升2.4%。收報20.05元，升2.4%。恒安（1044）收報40.8元，跌0.37%。收報40.8元，跌0.37%。

中國飛機租賃（1848）發盈喜，預期純利按年升55%。收報5.75元，升2.86%。收報5.75元，升2.86%。

潤地（1109）1月銷售金額按年減少37%。收報39.25元，升1.68%。收報39.25元，升1.68%。

陽光房地產基金（0435）：中期可分派收入跌1.3%，息12.2仙。收報4.38元，升1.15%。收報4.38元，升1.15%。

中匯（0382）：公司不用配股融資，料學歷職教業務比重升至逾15%。收報3.65元，跌3.18%。收報3.65元，跌3.18%。

理想汽車（2015）CTO王凱據報將離職，馬東輝執掌研發大權。收報117.1元，升3.81%。收報117.1元，升3.81%。

破頂股表現

破頂股包括，盈健醫療（1419）創52周高，見1.71元，收報1.62元，跌1.82%；中國財險（2328）創52周高，見8.65元，收報8.45元，升6.42%；陽光紙業（2002）創52周高，見3.02元，收報2.99元，升2.75%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.97元，跌1.02%。

破底股方面

破底股包括，中梁（2772）創上市新低，見3.31元，收報3.48元，無升跌；VESYNC（2148）創上市新低，見5.58元，收報5.94元，升0.51%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.098元，收報0.099元，跌2.94%；時計寶（2033）創上市新低，見0.58元，收報0.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，思考樂教育（1769）收報1.14元，升20%；銀城國際（1902）收報4.01元，升10.77%；萬國數據（9698）收報45.05元，升10.42%；卓越教育集團（3978）收報0.295元，升9.26%；新東方（9901）收報12.62元，升8.61%；再鼎醫藥（9688）收報442元，升8.44%；寶尊電商（9991）收報34.7元，升7.6%；粵運交通（3399）收報1.19元，升7.21%；百盛商業（3368）收報0.212元，升7.07%；高偉電子（1415）收報8.7元，升6.75%；嗶哩嗶哩（9626）收報288元，升6.67%。

下跌異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報3.08元，跌14.68%；維太創科（6133）收報0.22元，跌12%；華潤電力（0836）收報16.5元，跌7.3%；泰凌醫藥（1011）收報0.065元，跌7.14%；榮萬家（2146）收報4.56元，跌6.56%；中國新城鎮（1278）收報0.093元，跌6.06%；強泰環保（1395）收報0.16元，跌5.88%；中國儒意（0136）收報2.13元，跌4.91%；天鴿互動（1980）收報0.82元，跌4.65%；大發地產（6111）收報3.99元，跌4.55%。

 

其他報道

英國據報要求匯控審查其信貸風險機制

內地股市半日向上 兩市合共成交額5265億人幣

李澤楷旗下富衛保險據報最快月底遞交上市申請

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌9日 跌至0.14488% 見逾1個月低

銀公商議突發應變方案 沒討論「封城」假設

Moderna正就疫苗批准事宜與港府合作 擬在港聘1000人

外界估計馬斯克捐款予世界糧食計劃署 惟WFP稱：無收到任何捐贈

澳洲礦商Liontown與Tesla簽署5年鋰供應協議

美國SEC據報正調查幣安美國分支的交易關聯公司

小米創始團隊成員離職 據報績效不達標員工會「被勸退」

內地1月CPI、PPI回落兼低過預期

滬深三大指數高開 人行進行100億人幣逆回購

恒指今早高開262點 伙科指齊升穿10天、20天線