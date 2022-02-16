烏克蘭局勢緩和，隔晚美股、今早亞股均上升，恒指今早高開262點後，短暫收窄至升192點，其後擴大升幅至多升373點，高低波幅181點。三大指數齊齊見2月9日後最大升幅。
恒指半日升309點或1.27%，報24665點，成交金額553億元；國指升129點或1.51%，報8657點。恒生科技指數收報5595點，升1.92%。
藍籌50隻升，10隻下跌，4隻無升跌。中銀香港（2388）升5.41%，收報32.15元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.3%，收報60.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報45.05元，升10.42%；跌幅最大的是微盟（2013）收報6.33元，跌1.09%。
恒指升穿10天線(24552.31點)、20天線(24422.34點)、100天線(24403.04點)。科指升穿10天線(5545.18點)、20天線(5590.69點)。
北水南下合計淨流入6.08億元，終止連續4日流出，對上一次淨流入是1月5日。南水北上合計淨流出10.14億元人民幣，較上日減少71.4%，連續第3日流出，累計流出83.46億元。
小米（1810）創始團隊成員離職，據報績效不達標員工會「被勸退」。收報16.64元，升2.21%。
永利澳門（1128）第四季虧損擴大，蝕2.08億美元。收報7.33元，升2.81%。收報7.33元，升2.81%。
朗廷酒店（1270）可分派收入增逾15倍，末期息2.7仙。收報0.89元，升5.95%。收報0.89元，升5.95%。
金輝控股（9993）1月合約銷售錄43.2億元人幣，按年下跌44%。收報4.44元，無升跌。收報4.44元，無升跌。
嘉里物流（0636）伙恒安（1044）推新冠快速測試劑「便利析」。嘉里物流收報20.05元，升2.4%。收報20.05元，升2.4%。恒安（1044）收報40.8元，跌0.37%。收報40.8元，跌0.37%。
中國飛機租賃（1848）發盈喜，預期純利按年升55%。收報5.75元，升2.86%。收報5.75元，升2.86%。
潤地（1109）1月銷售金額按年減少37%。收報39.25元，升1.68%。收報39.25元，升1.68%。
陽光房地產基金（0435）：中期可分派收入跌1.3%，息12.2仙。收報4.38元，升1.15%。收報4.38元，升1.15%。
中匯（0382）：公司不用配股融資，料學歷職教業務比重升至逾15%。收報3.65元，跌3.18%。收報3.65元，跌3.18%。
理想汽車（2015）CTO王凱據報將離職，馬東輝執掌研發大權。收報117.1元，升3.81%。收報117.1元，升3.81%。
破頂股包括，盈健醫療（1419）創52周高，見1.71元，收報1.62元，跌1.82%；中國財險（2328）創52周高，見8.65元，收報8.45元，升6.42%；陽光紙業（2002）創52周高，見3.02元，收報2.99元，升2.75%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.97元，跌1.02%。
破底股包括，中梁（2772）創上市新低，見3.31元，收報3.48元，無升跌；VESYNC（2148）創上市新低，見5.58元，收報5.94元，升0.51%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.098元，收報0.099元，跌2.94%；時計寶（2033）創上市新低，見0.58元，收報0.6元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，思考樂教育（1769）收報1.14元，升20%；銀城國際（1902）收報4.01元，升10.77%；萬國數據（9698）收報45.05元，升10.42%；卓越教育集團（3978）收報0.295元，升9.26%；新東方（9901）收報12.62元，升8.61%；再鼎醫藥（9688）收報442元，升8.44%；寶尊電商（9991）收報34.7元，升7.6%；粵運交通（3399）收報1.19元，升7.21%；百盛商業（3368）收報0.212元，升7.07%；高偉電子（1415）收報8.7元，升6.75%；嗶哩嗶哩（9626）收報288元，升6.67%。
下跌異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報3.08元，跌14.68%；維太創科（6133）收報0.22元，跌12%；華潤電力（0836）收報16.5元，跌7.3%；泰凌醫藥（1011）收報0.065元，跌7.14%；榮萬家（2146）收報4.56元，跌6.56%；中國新城鎮（1278）收報0.093元，跌6.06%；強泰環保（1395）收報0.16元，跌5.88%；中國儒意（0136）收報2.13元，跌4.91%；天鴿互動（1980）收報0.82元，跌4.65%；大發地產（6111）收報3.99元，跌4.55%。
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