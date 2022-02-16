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富達推出退休後強積金基金「退休易」

富達公布推出退休後強積金基金「退休易」，為股債混合基金，主要目標為65歲以上退休人士，或5年至10年內準備退休人士。基金集中投資於波動性較低的資產及有限度投資於高風險資產，債券最多可配置90%，環球股票最多可配置50%。65歲以下成員的管理費為1.2%，65歲以上的管理費為1.1%。

宏利在2020年亦推出了MPF退休後基金，採取每月派息。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，該行的基金設計有所不同，採取累積單位運作，回報反映在基金價格，而非特定派息。該行設有強積金網上提取平台，符合退休條件的成員，可設定每月、每季或每年的提取周期，提取金額由成員設定。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒表示，退休後投資不希望過於波動，因此股票配置會較債券為低，相對退休前混合資產基金配置較多中港市場，該基金會偏向環球股票和大型企業，因為有較多派息穩定公司，而波幅也相對低。債券上會以高評級主權債和公司債，政府去年底公布擬修例將中國國債納入MPF可投資範圍，簡立恒指國債利息高於其他主權債，將會是該基金的選擇。

聯儲局加快升息，簡立恒指這時期股票比重會減少，亦會選擇金融股、穩定資產公司等升息下受惠的公司，債券方面則會操控存續期，並選擇公司債，以信貸利差減低債價下跌影響。

 

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