宏利在2020年亦推出了MPF退休後基金，採取每月派息。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，該行的基金設計有所不同，採取累積單位運作，回報反映在基金價格，而非特定派息。該行設有強積金網上提取平台，符合退休條件的成員，可設定每月、每季或每年的提取周期，提取金額由成員設定。

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒表示，退休後投資不希望過於波動，因此股票配置會較債券為低，相對退休前混合資產基金配置較多中港市場，該基金會偏向環球股票和大型企業，因為有較多派息穩定公司，而波幅也相對低。債券上會以高評級主權債和公司債，政府去年底公布擬修例將中國國債納入MPF可投資範圍，簡立恒指國債利息高於其他主權債，將會是該基金的選擇。

聯儲局加快升息，簡立恒指這時期股票比重會減少，亦會選擇金融股、穩定資產公司等升息下受惠的公司，債券方面則會操控存續期，並選擇公司債，以信貸利差減低債價下跌影響。

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