湯飈表示，由於去年各國採取寬鬆措施，加上低息環境配合，因此較多資金追捧項目，導致估值上升，但是隨著美國今年採取收緊措施，不排除引發私募基金的資金回流，甚至撤資。但是以他所見，中國、印度及日本，仍然是私募基金在亞太區的主要投資地點。雖然TMT(科技、媒體及電訊)過往是私募基金的投資大項，但是隨著去年內地加強監管措施及注重對數據的保護，引發新經濟股及資訊科技股調整，影響到該等公司向全球發展的步伐，因此需要調整策略，轉為以內地市場為焦點。

至於私募基金選擇退出投資時，其所投資的公司選擇在哪個地方上市，其實各取所需，他不見得SPAC會取代IPO，但是SPAC可為私募基金新增渠道退出交易。在香港市場以外，他見到到深圳及上海上市的個案增加，北交所成立後，亦吸納了新興企業及中小企業。但是香港作為國際金融中心，定位有所不同，就算去年香港市場估值受壓，仍然會吸引到國際投資者較多的中概股回流。他估計不到有多少私募基金選用SPAC退出交易或安排所投資的公司用作上市，但是估計初期的數量不會太多，並會視乎上市後半年至一年的走勢已再作決定。

湯飈續指，歐美的私募基金在審視投資項目時，已將ESG(環境、社會責任及管治)因素納入考慮，料未來一至三年會有越來越多私募基金在亞太區，在盡職審查時，採納ESG因素去衡量投資項目，並料符合ESG元素的項目會加分，尤其對政府背景的私募基金投資者已經更加講究綠色元素，並且在考慮到日後退出交易時，項目是否具ESG元素而獲加分及令投資回報率上升。

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