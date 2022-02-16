黃頌欣舉例指，香港保險公司在2020年研發遙距投保，險企現時可考慮如何將這些已經投資的基建，應用在代理等傳統渠道，達致分銷渠道多元化，或將新技術融入險企原有系統，達致更佳的配合效果。她指出，本港中小險企過去在科技較缺乏投資，但近兩年已努力補足以維持競爭力，而有規模的保險公司近年則與大灣區內的初創公司合作，準備他們將來在大灣區發展，或將其技術應用在香港或亞太區內業務。

科技投入種類方面，調查顯示險企最多會投入人工智能、資訊獲取和分析、私穩、雲端計算儲存和數碼保安。因為同時熟知保險和科技的人才缺乏，是業內認為發展科技的最大挑戰。本港實行清零防疫政策，不少機構指阻礙外籍人才來港，德勤中國保險精算服務主管合夥人戴修明表示，仍有保險人才來港，險企之間也有人才轉移，不認為因此有特別影響。

此外，調查亦反映保險公司對今年保費增長相當樂觀，今年所有險種保費總額有望按年上升3.9%，較去年升3.3%加速，當中以壽險公司得益於新冠疫情帶動客戶風險意識提升，料今年保費可增4%，多於去年3.8%，而產險公司則受惠於商業活動加速，推動商業保險加快反彈，今年則增3.7%，較去年2.8%加快。

以地域計算，調查預期中國市場今年保費會有9%增長，增幅領先全球，除中國以外的新興市場增4.9%，發達市場則僅增3%。

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