1月份表現最佳強積金為恒指追蹤基金，多間強積金的恒指基金回報皆為1.9%，表現最差的為宏利歐洲股票基金跌13.7%，萬全強制性公積金的美股基金跌11.9%，宏利的安聯東方太平洋基金跌11.6%。

駿隆集團執行董事王玉麟表示，成員於1月大約有9億港元資金流入固定收益。該行建議強積金成員在調整強積金計劃時，應考慮較長線的投資年期，而非短線波動。除了應了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

強積金保薦人市佔率方面，截至1月底宏利有26.6%，匯豐有17.8%，永明有10.9%。於過去12個月，宏利增加1.1個百分點，永明增加0.7個百分點，為市佔率增幅最多，相反匯豐的市場佔有率則下滑最多，跌0.7個百分點。

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