國泰顧客時尚生活董事施愷民（Paul Smitton）表示，「國泰深信促進身心健康是躍升美好人生的關鍵。透過健康生活，會員更能把握眼前機遇，賓踐看似的不可能。開展身心健旅或會遇上不少考驗，我們希望可透過鼓勵及獎賞積極的生活習慣，讓會員提升生活質素及個人健康，而嶄新的虛擬夥伴，亦有助移除躍升美滿人生的障礙」。

信諾香港行政總裁Jonathan Spiers表示，「2019冠狀病毒病在全球大流行提高了大眾在健康保障的意識，更加關注身心及精神健康。信諾香港作為領先環球保健服務企業，很高興可以與國泰合作推出『信諾國泰優越醫療保』，為國泰顧客提供周全的醫療保險計劃，當中的靈活保障選項，配合不同的健康需要，在疫情反覆之際，給予顧客更妥善及安心的保障」。

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