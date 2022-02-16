該集團所屬的母公司永利渡假村高級副總裁Vincent Zahn補充，去年第四季度澳門業務出現除息稅、折舊及攤銷前虧損2590萬美元，但是這包含了2400萬美元撥備，因此幾近收支平衡。澳門業務亦擁有17億美元流動資金，在強勁的需求回流之前，盡量明智地去投入資本開支，料今年的核心維修開支只介乎6000萬至8000萬美元而已。

Craig Billings續稱，季內的撥備與賭廳營運有關，但是這已經不太影響到業務的未來發展，撇除這個因素，幾乎達致收支平衡。他們已見到賭廳客人轉往高端中場，甚至進一步轉移至永利的直營客戶計劃。總裁高哲恒形容，貴賓廳消失的影響，從農曆新年檔期反映出來的是，集團的高端中場及直營客戶計劃俱見增長，客戶仍然過來澳門參與博彩，仍然願意過來澳門一遊。

對於澳門政府就博彩法修法，Craig Billings指出，這視乎澳門立法會內委員會的討論情況而定，但是修法過程及內容，他們仍然感到欣悅。他仍然看好澳門市場前景，隨著客戶轉向高端中場發展，亦不限於博彩，他們會準備迎合市場的轉變。

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