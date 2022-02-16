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「ATM」撐市 恒指收市升363點 北水轉淨流入3.6億元

烏克蘭局勢緩和，市場胃納改善，隔晚恐慌指數回落、美股上升，而今早亞股齊升，本港三大指數亦齊齊創一周最大升幅。「ATM」撐市，騰訊（0700）收報476.2元，升1.32%；阿里巴巴（9988）收報122.5元，升3.46%；美團（3690）收報219.4元，升2.52%。

恒指午後變動不大，維持今早高開262點，高位升373點，低位升192點的局面，全日高低波幅181點。

恒指收市升363點或1.49%，報24718點，成交金額1017億元，較上日減少10.82%，是1月31日651.35億元成交後最少；國指升150點或1.77%，報8678點。恒生科技指數收報5616點，升2.3%。

藍籌47隻升，14隻下跌，3隻無升跌。金沙中國（1928）升6.8%，收報23.55元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.05%，收報5.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報44.5元，升9.07%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報80.3元，跌0.25%。

恒指升穿10天線(24557.68點)、20天線(24425.02點)、100天線(24403.58點)；科指升穿10天線(5547.27點)、20天線(5591.73點)。

北水南下合計淨流入3.65億元，終止連續4日流出。南水北上合計淨流出16.23億元人民幣，較上日減少54.2%，連續第3日流出，累計流出89.56億元。

午後消息股表現

國泰（0293）伙信諾推出「信諾國泰優越醫療保」等4種保險。收報7.23元，升4.63%。

港鐵（0066）：向租戶提供租金援助措施，向醫護送機場快綫車票。收報42.8元，跌0.35%。

英恒科技（1760）發盈喜，料純利增至少70%。收報4.61元，升7.46%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）創始團隊成員離職，據報績效不達標員工會「被勸退」。收報16.6元，升1.97%。

永利澳門（1128）第四季虧損擴大，蝕2.08億美元。收報7.58元，升6.31%。

朗廷酒店（1270）可分派收入增逾15倍，末期息2.7仙。收報0.89元，升5.95%。

金輝控股（9993）1月合約銷售錄43.2億元人幣，按年下跌44%。收報4.42元，跌0.45%。

嘉里物流（0636）伙恒安（1044）推新冠快速測試劑「便利析」。嘉里物流收報20.1元，升2.66%。恒安（1044）收報40.7元，跌0.61%。

中國飛機租賃（1848）發盈喜，預期純利按年升55%。收報5.87元，升5.01%。

潤地（1109）1月銷售金額按年減少37%。收報39.3元，升1.81%。

陽光房地產基金（0435）：中期可分派收入跌1.3%，息12.2仙。收報4.38元，升1.15%。

中匯（0382）：公司不用配股融資，料學歷職教業務比重升至逾15%。收報3.68元，跌2.39%。

理想汽車（2015）CTO王凱據報將離職，馬東輝執掌研發大權。收報116.6元，升3.37%。

破頂股表現

破頂股包括，盈健醫療（1419）創52周高，見1.71元，收報1.64元，跌0.61%；中國財險（2328）創52周高，見8.65元，收報8.39元，升5.67%；陽光紙業（2002）創52周高，見3.02元，收報2.99元，升2.75%；永安國際（0289）創52周高，見19.48元，收報19.1元，升2.25%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌；魯証期貨（1461）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升2.6%。

破底股方面

破底股包括，融信服務（2207）創上市新低，見4.07元，收報4.19元，升0.48%；中梁（2772）創上市新低，見3.31元，收報3.46元，跌0.57%；康寧醫院（2120）創上市新低，見10.26元，收報10.9元，無升跌；康聖環球（9960）創上市新低，見3.66元，收報3.73元，跌1.84%；康特隆（1912）創上市新低，見0.168元，收報0.173元，無升跌；VESYNC（2148）創上市新低，見5.58元，收報6.07元，升2.71%；醫渡（2158）創上市新低，見12.54元，收報12.8元，跌1.08%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.098元，收報0.098元，跌3.92%；時計寶（2033）創上市新低，見0.58元，收報0.6元，無升跌；超凡網絡（8121）創上市新低，見0.128元，收報0.132元，跌3.65%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.112元，收報0.112元，跌1.75%；易緯集團（3893）見52周低0.086元，收報0.088元，跌8.33%；凱升控股（0102）見52周低0.103元，收報0.105元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，思考樂教育（1769）收報1.11元，升16.84%；比高（8220）收報0.027元，升12.5%；寶寶樹集團（1761）收報0.83元，升12.16%；明發（0846）收報0.5元，升11.11%；佳兆業資本（0936）收報0.36元，升10.77%；遠見控股（0862）收報0.2元，升9.29%；卓越教育集團（3978）收報0.295元，升9.26%；環球新材（6616）收報5.79元，升9.25%；萬國數據（9698）收報44.5元，升9.07%；嗶哩嗶哩（9626）收報293.6元，升8.74%。

下跌異動股，包括，太陽娛樂（8082）收報0.066元，跌17.5%；太睿國際控股（1010）收報3.07元，跌14.96%；中港照相（1123）收報0.13元，跌10.34%；華潤電力（0836）收報16.16元，跌9.21%；精英匯（1775）收報0.66元，跌8.33%；三葉草生物（2197）平上市低位8.8元，收報9.07元，跌7.16%；高銀金融（0530）收報0.163元，跌6.86%；迪臣發展（0262）收報0.112元，跌6.67%；中泛控股（0715）收報0.13元，跌6.47%。

 

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