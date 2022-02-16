另天眼查資料顯示，小鵬汽車（9868）在上海成立新公司「上海鵬煦汽車銷售服務」，經營範圍含新能源汽車換電設施銷售，及新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用等。公司由小鵬全資控股，法定代表人李初旭，註冊資本500萬元。

對於小鵬是否要開拓「換電業務」，內地傳媒引述公司回應：「沒有（換電業務）這方面信息。我們一直在做超充站網絡， 至少目前規劃的車型沒提及到可換電的信息，內部也從沒聽到過有這方面的討論。」

內媒報道，根據重慶市公共資源交易監督網顯示，理想汽車（2015）全資子公司「重慶車之渝汽車工業」以約4.31億元取得兩江新區水土組團A分區A16-8地皮，使用條件產業類別為交通運輸設備製造業，成交時間為2022年1月27日。分析認為，交易或意味理想將在重慶建設生產基地。不過，理想對報道不予置評。

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