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烏克蘭局勢憂慮 道指跌54點 聯儲局偏鴿 標指升3點

美國和北約稱烏克蘭邊境俄軍數量不減反增，市場對烏克蘭局勢感到不明朗，美股重拾跌勢，三大指數交易時段跌幅最大的是納指，曾跌最多1.47%，是上周五以來最大跌幅，收市僅標指向上。聯儲局公布會議記錄，顯示官員認為通脹過高、支持儘早加息，必要時或加快緊縮步伐，但由於缺乏對3月加息幅度及縮表的新線索，市場認為紀要略偏鴿派。

道瓊斯工業平均指數收跌54點，跌幅0.16%，報34934點。標普500指數收漲3點，升幅0.09%，報4475點。納斯達克綜合指數收跌15點，或0.12%，報14124點。

高盛跌1.07%，報360.05美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低25點，而聯合健康升0.38%，報480.05元，貢獻道指11點。

科技股方面，蘋果收市報172.55元，跌0.13%，谷歌母公司Alphabet收市報2754.76元，升0.82%，亞馬遜收市報3162.01元，升1.01%，Facebook收市報216.54元，跌2.01%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報467點。德國DAX指數收跌0.28%，報15370點；法國CAC 40指數跌0.22%，報6964點；英國富時100指數收跌0.07%，報7603點。

 