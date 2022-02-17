美國和北約稱烏克蘭邊境俄軍數量不減反增，市場對烏克蘭局勢感到不明朗，美股重拾跌勢，三大指數交易時段跌幅最大的是納指，曾跌最多1.47%，是上周五以來最大跌幅，收市僅標指向上。聯儲局公布會議記錄，顯示官員認為通脹過高、支持儘早加息，必要時或加快緊縮步伐，但由於缺乏對3月加息幅度及縮表的新線索，市場認為紀要略偏鴿派。