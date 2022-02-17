恒指今早高開3點或0.02%，報24722點，成交金額23億元；國指今早高開14點或0.18%，報8693點。恒生科技指數開市報5608點，跌0.14%。友邦（1299）撐市，匯控（0005）拖累、美團（3690）、阿里（9988）。
藍籌33隻升，19隻下跌，12隻無升跌。中海外（0688）升1.84%，報24.9元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌1.55%，報216元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，9隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）開市報17.06元，升0.95%；跌幅最大的是微盟（2013）開市報6.33元，跌1.71%。
恒指續高於10天線(24649.74點)；科指續高於10天線(5566.5點)、20天線(5585.93點)，受制於50天線(5657.04點)。
本地報章盛傳，本港將對全港750萬市民展開全民檢測。本地消費股個別發展，周大福（1929）開市報15.88元，無升跌；普拉達（1913）開市報47.2元，跌2.88%；L'OCCITANE（0973）開市報28.9元，升1.23%；莎莎國際（0178）無成交，報1.46元。香港科技探索（1137）開市報7.88元，無升跌；日清食品（1475）開市報5.9元，升0.34%。
本地地產股新世界發展（0017）開市報32.95元，無升跌；新鴻基地產（0016）開市報98.65元，跌0.35%；長實集團（1113）開市報52.4元，跌0.85%；恒地（0012）開市報34.3元，跌0.58%。領展（0823）開市報66.55元，無升跌。
渣打（2888）、信置（0083）今公布業績。開市報58.35元，無升跌。信置（0083）無成交，報10.42元。
修身堂（8200）向第三方提供貸款900萬，年息16%。無成交，報1.36元。
世茂（0813）與深圳市政府討論國資入股，冀引入有實力國企。開市報5.9元，升1.03%。
澳博（0880）衛星場1月殺數逾5.3億跌近兩成。開市報5.3元，升0.57%。
港交所（0388）委黄莉娟任IPO審查聯席主管，前任加入不足兩年傳擬離港。開市報435.6元，跌0.91%。
潤電（0836）上月附屬電廠售電量升2.4%。開市報15.96元，跌1.24%。
金山工業（0040）擬拓儲能電池業務。無成交，報0.67元。
破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.18元，開市報7.18元，升0.42%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.7元，開市報9.7元，升0.52%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.06元，開市報2.06元，升0.49%。
異動股
上升異動股，包括，毅德國際（1396）開市報0.395元，升6.76%；中遠海運港口（1199）開市報7.2元，升6.51%；麗珠醫藥（1513）開市報30.2元，升6.34%；Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.17元，升4.94%；雅迪（1585）開市報11.7元，升2.63%；天虹紡織（2678）開市報10.98元，升2.43%；醫思醫療（2138）開市報8.48元，升2.29%；易緯集團（3893）開市報0.09元，升2.27%；中駿商管（0606）開市報2.8元，升2.19%；康方生物（9926）開市報20.8元，升1.96%；中國宏橋（1378）開市報10.74元，升1.9%。
下跌異動股，包括，網龍（0777）開市報19.3元，跌6.76%；網上車市（1490）開市報0.62元，跌3.13%；寶龍地產（1238）開市報4.33元，跌2.91%；普拉達（1913）開市報47.2元，跌2.88%；紐約期油開市報90.9元，跌2.95%；布蘭特期油開市報92.2元，跌2.75%；華住集團（1179）開市報35元，跌2.1%；小鵬汽車（9868）開市報153元，跌2.05%；百融雲（6608）開市報9.16元，跌2.03%；海螺（0914）開市報43.25元，跌1.82%；旭輝（0884）開市報5.7元，跌1.72%。
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