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同「新債王」唱反調 「股神」拍檔芒格：投資中國公司是正確的選擇

「股神」巴菲特拍檔芒格（Charlie Munger）在Daily Journal Corp.的虛擬會議上多次被問到他對中國的看法。芒格認為，投資中國公司是正確的選擇。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）曾發表不要投資中國的言論，芒格卻持相反意見。他指，「中國是一個現代化的大國。它有如此龐大的人口，過去30年實現了如此巨大的現代化，我們在中國投資了一些資金，因為在企業實力和證券價格方面，我們在中國可以獲得的價值比在美國要多。」他又指，若Gundlach感到緊張，「他不必加入我們的行列」。他又表示，對俄羅斯的感覺就像Gundlach對中國的感覺一樣，所以他不投資俄羅斯。

被問到中國人權和會計問題等風險，芒格表示，他們在中國投的每一塊錢都更有優勢。他們所投資的公司相對於競爭對手更強，價格卻更低。

對於Daily Journal連番增持阿里巴巴（9988）。作為Daily Journal副董事長，芒格沒有深入解釋增持阿里巴巴背後的原因，但強調自己認為中國是個投資的好地方，因為他們可以用不錯的價錢參股想要投資的公司。芒格透露，在投資中國上他比巴菲特更加感到放心。

對於中國政府的政治壓力，芒格坦言「中國政府現在令全世界所有資本家擔心的程度遠超過了以前，我們當然不喜歡這樣。」他希望中美兩國可以相處得更好，又認為「中國和美國「非常愚蠢」地放任現有的緊張局勢出現。」

被問及為何巴菲特不買阿里巴巴時，芒格表示，「巴菲特喜歡在他自己感到放心的領域投資，出於一些原因我對中國的放心程度要超過他。」

 

 

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