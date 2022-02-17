渣打集團（2888）第四季度經調整除稅前利潤1.39億美元，扭虧為盈，但低過預期的5.41億美元；經調整信用減值2.03億美元，遠超預期的9600萬美元，末期息0.09美元，並建議回購高達7.5億美元普通股。全年除稅前利潤33.5億美元，較上年同期16億美元，增109.3%。
第四季經調整除稅前利潤1.39億美元，上年同期虧損1.92億美元，預期為5.41億美元；經調整經營收入33.3億美元，按年增4.1%，預期為34.3億美元；除稅前虧損2.08億美元，按年減少54%，預期為收益2.88億美元；經調整信用減值2.03億美元，按年減少46%，預期為9600萬美元；調整營業支出26.9億美元，按年減少8.8%。
全年計，經調整經營收入147億美元，按年減少0.7%，預期為148.1億美元；經調整除稅前利潤39億美元，按年增55%，預期為43億美元；除稅前利潤33.5億美元，上年同期16億美元；經調整信用減值2.63億美元，按年減少89%，預期為1.56億美元；調整營業支出104億美元；普通股一級資本充足率14.1％，預期為14.3％；每股末期股息0.09美元，上年同期0.09美元。
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