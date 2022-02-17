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渣打冀2024年前 有形股東權益回報達到10%

渣打（2888）集團行政總裁Bill Winters表示，「我們今天承諾會採取一系列廣泛的行動，力求在2024年或之前令有形股東權益回報達到10%。事實證明，我們更新的策略能夠抵禦衝擊，使我們在2021年下半年重現增長。我們於2022年將保持全面專注於推動持續的業務勢頭及實質的股東回報」。2021年度有形股東權益回報為6.0%，上升300個基點。

渣打2022年至2024年目標

包括，以收入勢頭為發展基礎，目標令複合年均增長率達到8–10%，當中包括基本增長達5–7%，額外3%來自利率上升；2022年全年收入增長預期在5–7%的基本目標範圍之內，利率上升帶來部分支持。

通過220億元的優化計劃將風險加權資產限制在2021年全年的水平，並推動高回報的金融機構業務增長，令風險加權資產的收入回報從2021年的4.9%提高至6.5%左右。

通過提高生產力及成本效益的行動，加快高回報的富裕客戶業務增長，擴充大眾零售銀行業務的規模並保持盈利，將成本對收入比率從2021年的76%降低至60%左右。

增加投資3億元，推動中國在岸及離岸除稅前溢利翻一番。

減少13億元總結構性開支，以創造投資能力，實現2%的正收入與成本增長差（平均每年），當中不計及利率上升的影響；成本對收入比率目標定為60%左右；2022年全年經營開支預期將增長約4億元（包括通脹的影響）至107億元，當中不包括匯率的影響。

開始7.50億元股份回購；在13–14%的普通股權一級資本範圍內靈活管理。未來三年的股東回報總共超過50億元。

 

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