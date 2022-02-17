哈增友指，必須明確的是，共同富裕要靠共同奮鬥，幸福生活都是奮鬥出來的，共同富裕要靠勤勞智慧來創造。中國人民自古就明白，世界上沒有坐享其成的好事，要幸福就要奮鬥。共同富裕等不來，也喊不來，必須是拼出來、幹出來的。實現共同富裕目標，首先需要通過全國人民共同奮鬥把蛋糕做大做好，只有人人參與、人人盡力，才能真正實現人人享有。

哈增友又表示，需要堅持的是，盡力而為、量力而行地推進共同富裕。要從國情實際出發，遵循經濟社會發展規律，腳踏實地、久久為功，穩步提升民生保障水平。

所謂「盡力而為」，就是要堅持在發展中保障和改善民生，用心用情用力辦好民生實事，以更大的力度、更實的舉措提高全體人民群眾獲得感、幸福感、安全感和認同感。

所謂「量力而行」，就是要清醒地看到，中國發展水平離發達國家還有很大差距，一定要把保障和改善民生建立在經濟發展和財力可持續的基礎之上，不能好高騖遠、吊高胃口，作兌現不了的承諾。即使將來發展更好、財力更雄厚了，也不能提過高的目標、搞過頭的保障，堅決防止落入「福利主義」懶漢的陷阱。

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