Trading Floor上的「豬肉枱」，只有零星的幾個同事隔得遠遠地坐著。後勤部門幾乎全數Work From Home，但前綫部門的部分業務，仍必須每日要有少量同事返回辦公室On Duty。多個大熒幕、穩定的連線、具速度的硬件配置，是落盤坐盤的必要裝備，WFH勢必大大降低效率。「放心，就算我中招，你都唔駛強檢㗎！」被逼返回公司的鄰枱同事，苦中作樂地對我說。「舊年同Floor有人中，明明隔到遠遠，全層都要去做檢測同大消毒，而家就算我同你咁近，中咗都唔駛強檢，仲話同事只要冇除罩食飯，都唔算係密切接觸者。政府唔可以公開講得共存啫，其實係咪已經共存緊，心照啦！」

「向病毒投降，唔係一個選項。」早幾天林鄭仍振振有詞地發表抗疫宣言，但因應醫療資源遠遠追不上疫情擴散速度，落地的一切，似乎正向著相反方向發展。「斬斷傳播鏈」，是過去兩年防疫專家最常說的名詞，意思是一旦有確診者出現，就將與他有接觸的人士全數推去檢測，抽出中招者以防範病毒再擴散。要做到這點，檢測量是關鍵，托賴香港過去兩年的單日最高確診數也不足200人，強檢這方面一直做得頗成功。然而疫情現況是已惡化成一日幾千，單是初步確診的覆檢也做不完，更遑論抽出其他緊密接觸者。當局逼不得已將緊密接觸者的門檻一降再降，「斬斷傳播鏈」已成空話，各類型的社交限制，充其量只是盡做，看看可以將傳播速度降低多少罷了。

大量確診者未能送院治療或進行隔離，是變相共存的另一表徵。究竟有多少確診者仍然在社區游走？根本無從得知。若果做了檢測、收到初確通知的，有公德心者或者仍會嚴守留家抗疫、以免傳染他人的底線；但總有患者不顧勸告堅持外出。某同事居於早前需要強檢的愉景灣，竟在等巴士時聽到附近的外籍人士閒聊，說自己快速測試呈陽性，但政府檢測仍未有結果，所以特意出來跑步運動，令身體強壯些以打敗病毒，嚇得同事隨即彈開，相信類似情況只是冰山一角。初確仍決定外出的，還包括有生存需要，例如需要購買食糧的人，特別是居住面積較小的患者，家中沒有足夠空間儲備餘糧，又未必懂得利用外賣平台，難道真的為了防疫而留家餓死嗎？某程度上，無症狀或輕症患者毫無阻撓地自行外出，就算如何欺騙自己，也似乎正走著「共存」的路。

官場上也不是沒有人說過人話，像行政會議成員林正財早前也提議，面對疫情大爆發，當疫苗接種率達到合理水平，應思考如何尋求「動態清零」與「共存」之間的平衡點，但結果呢？隨即引來官媒的口誅筆伐，在習主席表明「控疫壓倒一切」的主旋律下，已肯定沒有人再夠膽說共存。理性點想，不是說共存才是出路，但問題是現時疫情超越臨界點，「動態清零」已經淪為口號。打工仔面對老闆無法達成的要求會怎樣？就是表面奉迎老闆，但實際上卻「聽完就算，港官現時所做的正是如此。又或者帶點同理心去想，港府也不是不想「清零」，但現實是在資源所限下，只能不求奢望地盡做。

既然如此，可以怎樣？其實也沒有甚麼可以怎樣，國家的方針要「動態清零」，這是不能違背的大方向，也似乎是冬奧圓滿結束後，也未必會放鬆。聽過有分析說，中國堅持清零，只因當權者也明白國產疫苗副作用雖然較少，但效力也相對較低，這可是在港大中大的聯合研究引證。一旦放鬆允許共存，人命損耗或許會比西方國家更大，這是堅持清零的主因。當然，武漢解封後，中國在控制疫情方面一直頗成功，外交部更不時嘲諷西方國家的抗疫不力，若現時轉為與西方國家同樣的應對策略，面子上肯定掛不住，也無必要依循別人的路。最近，內地意外批准輝瑞新冠治療口服藥，國產針配合口服藥，被視為是未來「動態清零」退場的契機，現實地想，中國總不能與外國完全隔絕吧。

記得疫情爆發一年左右，看過一些經濟評論文章，其中有些論點說，中國防疫相對成功，美國卻無法阻止病毒蔓延，或許會令中國GDP更快超越美國，原本預期要20年，或許現時10年左右就可以。若果確信兩國官方公布數字的真實性，這或許會成真，但當時應該未計及變種病毒這因素。Delta及Omicron的出現將形勢逆轉，傳播力大大提升下，一旦爆疫，幾乎無可控制，香港現時的大爆發正正為內地提供最佳引證，試問一個傳播力猶如感冒菌的病毒，又可以防得多久？美國以及西方國家經歷過疫情的最痛，現時選擇與病毒共存，一切似乎已漸趨正常；相對中國繼續半鎖國，若仍能堅守，當然是好事，但一旦失守，由於人民抗疫力或較低，所經歷的痛或許會比西方國家更大，此消彼長下，這兩年追上的幅度，又有機會被重新拉成均勢。

經濟都是吹水多，以上只屬沙盤推演，現實點看看香港的情況，夾在「動態清零」與「共存」之間，清零不到引起大爆發，結果封食肆封戲院封區檢測，經濟活動大受影響，可是盡取「清零」與「共存」的弊處。「共存」說不得，代表嚴厲的社交措施鬆綁無期，但疫情已擴散到與「共存」無疑，防疫與經濟雙輸，或許就是別具特色、只能盡做的「港式動態清零」。

羅仕揚

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