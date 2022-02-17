moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時財經新聞

【羅仕揚專欄】說不得的共存

    或許從來沒有想像過，香港每天會有數以千計的新冠確診個案。半封關達兩年，本港前後出現過四波疫情，竟沒想過一旦失守，第五波疫情可以來得如此猛烈。雖然，外國早有一日幾萬宗、甚至幾十萬宗確診的先例，而且人家的日子也一樣如此過；但香港麻醉太平太久，市民早已抗疫疲勞，而且去年年底才說商討與內地通關，所以當形勢短時間逆轉，確診數字每幾天便以倍數急增。若說對現狀毫不驚訝，也肯定是違心之言。

    Trading Floor上的「豬肉枱」，只有零星的幾個同事隔得遠遠地坐著。後勤部門幾乎全數Work From Home，但前綫部門的部分業務，仍必須每日要有少量同事返回辦公室On Duty。多個大熒幕、穩定的連線、具速度的硬件配置，是落盤坐盤的必要裝備，WFH勢必大大降低效率。「放心，就算我中招，你都唔駛強檢㗎！」被逼返回公司的鄰枱同事，苦中作樂地對我說。「舊年同Floor有人中，明明隔到遠遠，全層都要去做檢測同大消毒，而家就算我同你咁近，中咗都唔駛強檢，仲話同事只要冇除罩食飯，都唔算係密切接觸者。政府唔可以公開講得共存啫，其實係咪已經共存緊，心照啦！」

    「向病毒投降，唔係一個選項。」早幾天林鄭仍振振有詞地發表抗疫宣言，但因應醫療資源遠遠追不上疫情擴散速度，落地的一切，似乎正向著相反方向發展。「斬斷傳播鏈」，是過去兩年防疫專家最常說的名詞，意思是一旦有確診者出現，就將與他有接觸的人士全數推去檢測，抽出中招者以防範病毒再擴散。要做到這點，檢測量是關鍵，托賴香港過去兩年的單日最高確診數也不足200人，強檢這方面一直做得頗成功。然而疫情現況是已惡化成一日幾千，單是初步確診的覆檢也做不完，更遑論抽出其他緊密接觸者。當局逼不得已將緊密接觸者的門檻一降再降，「斬斷傳播鏈」已成空話，各類型的社交限制，充其量只是盡做，看看可以將傳播速度降低多少罷了。

    大量確診者未能送院治療或進行隔離，是變相共存的另一表徵。究竟有多少確診者仍然在社區游走？根本無從得知。若果做了檢測、收到初確通知的，有公德心者或者仍會嚴守留家抗疫、以免傳染他人的底線；但總有患者不顧勸告堅持外出。某同事居於早前需要強檢的愉景灣，竟在等巴士時聽到附近的外籍人士閒聊，說自己快速測試呈陽性，但政府檢測仍未有結果，所以特意出來跑步運動，令身體強壯些以打敗病毒，嚇得同事隨即彈開，相信類似情況只是冰山一角。初確仍決定外出的，還包括有生存需要，例如需要購買食糧的人，特別是居住面積較小的患者，家中沒有足夠空間儲備餘糧，又未必懂得利用外賣平台，難道真的為了防疫而留家餓死嗎？某程度上，無症狀或輕症患者毫無阻撓地自行外出，就算如何欺騙自己，也似乎正走著「共存」的路。 

    官場上也不是沒有人說過人話，像行政會議成員林正財早前也提議，面對疫情大爆發，當疫苗接種率達到合理水平，應思考如何尋求「動態清零」與「共存」之間的平衡點，但結果呢？隨即引來官媒的口誅筆伐，在習主席表明「控疫壓倒一切」的主旋律下，已肯定沒有人再夠膽說共存。理性點想，不是說共存才是出路，但問題是現時疫情超越臨界點，「動態清零」已經淪為口號。打工仔面對老闆無法達成的要求會怎樣？就是表面奉迎老闆，但實際上卻「聽完就算，港官現時所做的正是如此。又或者帶點同理心去想，港府也不是不想「清零」，但現實是在資源所限下，只能不求奢望地盡做。

    既然如此，可以怎樣？其實也沒有甚麼可以怎樣，國家的方針要「動態清零」，這是不能違背的大方向，也似乎是冬奧圓滿結束後，也未必會放鬆。聽過有分析說，中國堅持清零，只因當權者也明白國產疫苗副作用雖然較少，但效力也相對較低，這可是在港大中大的聯合研究引證。一旦放鬆允許共存，人命損耗或許會比西方國家更大，這是堅持清零的主因。當然，武漢解封後，中國在控制疫情方面一直頗成功，外交部更不時嘲諷西方國家的抗疫不力，若現時轉為與西方國家同樣的應對策略，面子上肯定掛不住，也無必要依循別人的路。最近，內地意外批准輝瑞新冠治療口服藥，國產針配合口服藥，被視為是未來「動態清零」退場的契機，現實地想，中國總不能與外國完全隔絕吧。

    記得疫情爆發一年左右，看過一些經濟評論文章，其中有些論點說，中國防疫相對成功，美國卻無法阻止病毒蔓延，或許會令中國GDP更快超越美國，原本預期要20年，或許現時10年左右就可以。若果確信兩國官方公布數字的真實性，這或許會成真，但當時應該未計及變種病毒這因素。Delta及Omicron的出現將形勢逆轉，傳播力大大提升下，一旦爆疫，幾乎無可控制，香港現時的大爆發正正為內地提供最佳引證，試問一個傳播力猶如感冒菌的病毒，又可以防得多久？美國以及西方國家經歷過疫情的最痛，現時選擇與病毒共存，一切似乎已漸趨正常；相對中國繼續半鎖國，若仍能堅守，當然是好事，但一旦失守，由於人民抗疫力或較低，所經歷的痛或許會比西方國家更大，此消彼長下，這兩年追上的幅度，又有機會被重新拉成均勢。

    經濟都是吹水多，以上只屬沙盤推演，現實點看看香港的情況，夾在「動態清零」與「共存」之間，清零不到引起大爆發，結果封食肆封戲院封區檢測，經濟活動大受影響，可是盡取「清零」與「共存」的弊處。「共存」說不得，代表嚴厲的社交措施鬆綁無期，但疫情已擴散到與「共存」無疑，防疫與經濟雙輸，或許就是別具特色、只能盡做的「港式動態清零」。

羅仕揚

其他報道