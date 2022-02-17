國泰航空（0293）公布1月份客、貨運量數據。由於疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而續大幅削減運力。該公司在1月份載客24699人次，按年跌18.8%，較疫情前2019年1月跌99.2%；按月則跌73.2%，並跌至貼近去年5月份的24006人次水平。1月份運載74242公噸貨物，按年減少31.8%，與2019年1月相比亦減少55.5%，創疫情以來新低。
其因應當局收緊駐港機組人員的檢疫安排，1月份的貨運運力較2021年12月下跌69%，只相當於疫情前水平約21%，當中以長途航班影響最為嚴重。更在1月份首星期取消該等貨運航班七天，其後亦只能有限度地維持飛往美洲的貨機服務，而歐洲、中東及西南太平洋的貨運服務則由只載貨客機運作。
月內國泰的收入乘客千米數按年減少23.4%，與2019年1月相比減少99%。乘客運載率上升27.1個百分點至40.3%，以可用座位千米數計算的運力減少74.8%，亦較2019年1月下跌97.9%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，國泰航空於1月份的客運運力較去年12月下跌82％，相當於疫情前水平約2.1%。於月內日均載客跌至797人次，運載率為40%。
貨運方面，1月份運載74242公噸貨物，按年減少31.8%，與2019年1月相比亦減少55.5%。月內的貨物收入噸千米數按年跌64.4%，與2019年1月相比亦減少73.6%。運載率下跌2.8個百分點至76.6%。以可用貨物噸千米數計算的運力按年下跌63.1%，與2019年1月相比則減少78.8%。
展望至三月底，他說，倘目前的旅遊及檢疫限制維持不變，預計僅能運作疫情前2%的客運運力。他預期下半月貨運需求將陸續恢復，預期第一季的貨運運力將仍少於疫情前水平的三分一。該公司亦繼續全力支持抗疫工作，除了運送新冠疫苗之外，本周亦由內地運載超過500萬套共190公噸快速抗原測試(RAT)套裝來港，亦會陸續空運更多快速測試套裝。
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