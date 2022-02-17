由香港寬頻（1310）、大昌行和嘉里物流（0636）聯營的一站式網購平台HOMEPLUS（「HOME+」）推出至今逾一年，香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，平台目前已錄逾10萬名會員，預計每年生意額可錄雙位數升幅，並冀於5年內達至收支平衡。
楊主光表示，集團早前已投入第二輪資金，現時投資額已錄逾2億元，未來將持續投入資源發展平台。他續指，現時主要投資金額均用於IT系統發展、市場推銷等，而在股東支援下，HOME+營運成本可謂極低，故平台可提供更多優惠吸引客戶。
對於未來發展目標，楊主光稱，受惠於香港寬頻現有11萬名商業客戶，HOME+有別於現有市場上的網購平台，並會主力發展B2B（企業對企業）市場。儘管現時B2B生意額佔整體比例僅約一成多，但相信未來3年內相關佔比將可超越B2C（企業對客戶）；另平台目標在5年內可達至收支平衡。
受新冠肺炎疫情帶旺「宅經濟」，楊主光透露，HOME+每日平均訂單金額按月增加20%至30%；按產品類別劃分，目前仍以超市產品銷售佔比最大。
HOME+將於下月推出「一蚊當兩蚊使」優惠，其中顧客於平台上購買價值2400元電子優惠券，將會獲得香港寬頻指定電訊服務的同等金額優惠券；或新登記指定香港寬頻、價值2400元指定服務，亦可獲得HOME+同等金額的電子優惠券。
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