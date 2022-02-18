烏克蘭局勢引發的地緣政治風險上升，美股重挫，道指曾跌最多1.97%，是1月25日後最大跌幅，伙納指連跌兩日，金價升破1900美元，高見1901.16美元，是2021年6月11日1903.09美元後最高。拜登警告俄羅斯入侵烏克蘭的可能性「非常高」，俄軍可能「自導自演」事端製造借口。莫斯科繼續對此予以否認。其他消息方面，聖路易斯聯儲行長Bullard表示，聯儲局可能需要將利率提高至2%上方才能遏制通脹。美國將微信和全球速賣通AliExpress加入了其每年編制的假冒和盜版商品惡名市場清單，並稱微信海外版WeChat的電子商務系統尤其令人關切