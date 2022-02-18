烏克蘭局勢引發的地緣政治風險上升，美股重挫，道指曾跌最多1.97%，是1月25日後最大跌幅，伙納指連跌兩日，金價升破1900美元，高見1901.16美元，是2021年6月11日1903.09美元後最高。拜登警告俄羅斯入侵烏克蘭的可能性「非常高」，俄軍可能「自導自演」事端製造借口。莫斯科繼續對此予以否認。其他消息方面，聖路易斯聯儲行長Bullard表示，聯儲局可能需要將利率提高至2%上方才能遏制通脹。美國將微信和全球速賣通AliExpress加入了其每年編制的假冒和盜版商品惡名市場清單，並稱微信海外版WeChat的電子商務系統尤其令人關切
道瓊斯工業平均指數收跌622點，跌幅1.79%，報34312點。標普500指數收跌94點，跌幅2.12%，報4380點。納斯達克綜合指數收跌407點，或2.89%，報13716點。
salesforce跌5.53%，報200.03美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低77點，而Walmart升4.01%，報138.88元，貢獻道指35點。
科技股方面，蘋果收市報168.88元，跌2.12%，谷歌母公司Alphabet收市報2650.78元，跌3.77%，亞馬遜收市報3093.05元，跌2.18%，Facebook收市報207.71元，跌4.07%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.69%，報464點。德國DAX指數收跌0.67%，報15267點；法國CAC 40指數跌0.27%，報6946點；英國富時100指數收跌0.88%，報7537點。