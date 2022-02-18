騰訊指，正與多方慈善組織積極探討捐款的有效用途，務求更廣泛照顧到受疫情影響的市民，特別優先考慮基層工作人士和前線醫護人員的防護和生活需要。有關追加捐款的發放模式和用途，騰訊將會適時作出公布。

此外，螞蟻集團據報將通過螞蟻公益基金會向香港捐款1000萬元，支援當地抗疫工作，為全港醫護人員加油打氣。

另據了解，阿里巴巴（9988）公益基金會將向香港捐出1000萬港元，支持醫護人員的抗疫工作。除了定向支持醫護抗疫之外，天貓香港向平台上快消類目（包括食品、保健、家居清潔及日用品）商家提供官方物流補貼，首公斤運費下調50%；希望支持商家降本增效，集中資源在調貨及加快出庫等，努力服務好消費者，攜手抗擊疫情。

天貓香港也動員平台上的商家，積極調動抗疫保健用品、食品、家居清潔及日用品等貨源，並確保價格穩定。天貓香港亦設有抗疫產品專區，方便本港消費者便捷搜索新冠肺炎快速測試劑盒、消毒用品及口罩等抗疫用品。

物流配送方面，菜鳥網絡在香港的配送及自提服務運作如常，在天貓香港購物使用菜鳥網絡服務，最快物流時效為次日達。同時，菜鳥網絡嚴格遵守本港防疫政策，定時為工作場所進行清潔消毒，致力預防新冠病毒，以及保障快遞員及消費者的健康和安全。