經調整EBITDA轉賺

集團去年經調整物業EBITDA為3.41億美元，2020年同期則虧損4.28億美元，虧轉賺主要由於大部分業務類別錄得收益增幅，當中澳門威尼斯人由上一年虧損53億美元，轉賺2.97億美元；澳門百利宮增長5.6倍至2.19億美元。

期內淨收益增長70.36%至28.74億美元，當中娛樂場業務增70%至19.87億美元，客房增長91.7%至2.76億美元，購物中心增長75.8%至4.73億美元。

娛樂場業務方面，澳門威斯人淨收益總額增77.8%至9.44億美元；非轉碼贏額百分比增2個百分點至27.4%；轉碼贏額百分比增0.87個百分點至3.99%；角子機贏款率跌0.3個百分點至3.9%。澳門倫敦人淨收益總額增1.06倍至3.96億美元；非轉碼贏額百分比跌1個百分點至21.6%；轉碼贏額百分比跌2.62個百分點至3.23%；角子機贏款率跌0.5個百分點至3.8%。

客房業務方面，澳門威尼斯人客房收益總額增67.4%至7700萬美元；入住率增22.5個百分點至49.7%；日均房租跌21.3%至155美元。澳門倫敦人客房收益總額增1.14倍至9000萬美元；入住率增22個百分點至40.3%；日均房租跌2.4%至160美元。

截至去年12月底，現金及現金等價物結餘總額（不包括受限制現金及現金等價物）6.78億美元以及2018年SCL循環融資可供動用的借款額17.5億美元。根據集團目前的預測，能夠於報告期末起計最少12個月期間支持持續經營業務、完成進行中的主要建設項目，以及應對疫情的挑戰。

集團主席兼行政總裁Robert Goldstein表示，由於全球大流行及相關旅遊限制的持續影響，故去年的整體訪澳人數僅為約800萬人次，較2019年下跌約80%，但較2020年上升約31%。

金沙中國指，去年疫情全球大流行造成的干擾繼續對其的財務狀況及營運帶來重大不利影響，鑒於疫情變化不定，集團日後的綜合經營業績、現金流量及財務狀況可能繼續受到重大影響。

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