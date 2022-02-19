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烏俄局勢再度緊張 納指現死亡交叉

烏克蘭和俄羅斯的關係再次緊張，隔晚美股走勢反覆，道指早段曾升111點，全日轉跌232點或0.68%，報34079點，連跌第3日。標指收跌168點或1.23%，報13548點；標指跌31點或10.72%，收市報4348點。

總結全周，道指跌1.9%，納指跌1.76%，標指跌1.58%。值得留意的是，納指周五（18日）出現「死亡交叉」，為2020年4月以來首次，50天線跌穿200天線意味指數有長期下跌的趨勢。

綜合外電，美國國務卿布林肯昨已接受與俄羅斯外長會談，令局勢稍為緩和；但俄羅斯總統普丁表示，烏克蘭東部情勢惡化，俄羅斯在烏克蘭及其周邊地區集結19萬人的軍隊，為二戰以來最大規模的軍事動員。

美股周五續受緊張關係反覆下滑，科技股見沽壓，Google母企Alphabet（美：GOOGL）跌1.61%，亞馬遜（美：AMZN）跌1.33%，微軟（美：MSFT）跌0.96%，蘋果（美：AAPL）跌0.94%，Meta（美：FB）跌0.75%。

市場避險情緒升溫，美國十年期國債債息跌3點子（1厘等於100點子）至1.927厘。商品市場方面，現貨金價回軟，周五收報每盎司1898.42美元。市場續評估伊朗重返石油市場的可能，加上俄羅斯能源供應有中斷的風險，紐約期油跌0.75%至每桶91.07美元，布蘭特期油升0.61%至93.54美元。

恒指夜期跌183點，收報24140點，低水188點。ADR港股比例指數跌0.91%，報24107點。

發改委昨日印發通知，要求引導外賣等互聯網平台企業下調服務費；加上銀保監突撰文指要防範元宇宙，科技股續跌。阿里巴巴（9988）ADR折合報116.02港元，比港股收市跌2.91%。騰訊（0700）ADR跌1.91%，美團（3690）ADR跌1.66%。