其中，數字零售金融部下設信貸科技業務部、綜合業務部、支付業務部及國際業務部。此外，在業務整合方面，原天星數科旗下主打的個人消費貸款產品「隨星借」，已經由小米小貸公司變為重慶小米消費金融公司運營。

報道指，今次天星數科與螞蟻集團的「花唄」資金方變為由螞蟻消費金融公司的情況極為類似，正逐步將個人消費信貸業務併入旗下消費金融公司。此前，螞蟻集團已經為花唄、借唄完成品牌隔離，成為屬於螞蟻消費金融的獨立品牌。

目前，重慶市小米小額貸款實繳資本為4.5億美元（約28億元人民幣），達到小額貸款公司10億元最低註冊資本要求，尚未達到監管部門要求的跨省經營網絡小額貸款業務的註冊資本不低於50億元要求。而在持牌消費金融方面，小米則是重慶小米消費金融公司的控股股東，持股50%；而該公司註冊資本已達到15億元人民幣，可以經營全國範圍內的個人消費貸款業務。

除上述小貸牌照、消費金融牌照外，天星數科還佈局應收賬款保理業務、融資租賃業務、供應鏈金融業務、第三方支付天星支付、互聯網保險經紀、虛擬銀行天星銀行等。