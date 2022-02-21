美股下跌，港股ADR跌219點或0.91%，報24107點，夜期跌183點或0.75%，報24140點，夜期低水188點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.91%，折合報461.01元；阿里巴巴（9988）跌2.91%，折合報116.02元；美團（3690）跌1.66%，折合報184.87元；匯控（0005）跌0.99%，折合報57.43元；建行（0939）跌0.45%，折合報5.98元。
道期現跌0.252%；標期現跌0.48%；納期現跌0.98%。日股現跌2.05%，韓股現跌1.54%，澳股現跌0.51%。
多間公司公布業績，包括冠君產業信託（2778）、新東方（9901）、百盛集團（3368）、盈大地產（0432）等。
南方東英元宇宙概念ETF（3034）上市，起始價格約爲7.8元。
海港企業（0051）4億售常州馬哥孛羅酒店。
海底撈（6862）發盈警，轉盈為虧，蝕38億至45億。
康希諾（6185）疫苗獲批用於序貫加強免疫接種。
新城發展（1030）旗下的A股子公司新城控股提前贖回12.45億境外債。
農夫山泉（9633）及聯想集團（0992）染藍，恒大物業（6666）不足一年被剔出國指。
億達中國（3639）1月合約銷售按年跌近40%。
金沙中國（1928）去年度虧損收窄至10.5億美元，不派息。
正榮地產（6158）：現有內部資源或不足以解決下月到期債務。
博駿教育（1758）發盈警，料去年轉蝕最多至2.5億人幣。
摩比發展（0947）發盈警，料去年虧損擴大至逾1億人幣。
融信中國（3301）4.21億人幣售附屬公司股權，擬作歸還銀行借款。
保誠（2378）下任CEO據報或需香港以外地方履新。
雲遊控股（0484）料按年虧轉盈賺至少3200萬人幣。
中國太平（0966）1月總保費收入按年跌5%。