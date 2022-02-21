moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時財經新聞

港股ADR跌219點 夜期低水188點 美期亞股向下

美股下跌，港股ADR跌219點或0.91%，報24107點，夜期跌183點或0.75%，報24140點，夜期低水188點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.91%，折合報461.01元；阿里巴巴（9988）跌2.91%，折合報116.02元；美團（3690）跌1.66%，折合報184.87元；匯控（0005）跌0.99%，折合報57.43元；建行（0939）跌0.45%，折合報5.98元。

道期現跌0.252%；標期現跌0.48%；納期現跌0.98%。日股現跌2.05%，韓股現跌1.54%，澳股現跌0.51%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括冠君產業信託（2778）、新東方（9901）、百盛集團（3368）、盈大地產（0432）等。

南方東英元宇宙概念ETF（3034）上市，起始價格約爲7.8元。

海港企業（0051）4億售常州馬哥孛羅酒店。

海底撈（6862）發盈警，轉盈為虧，蝕38億至45億。

康希諾（6185）疫苗獲批用於序貫加強免疫接種。

新城發展（1030）旗下的A股子公司新城控股提前贖回12.45億境外債。

農夫山泉（9633）及聯想集團（0992）染藍，恒大物業（6666）不足一年被剔出國指。

億達中國（3639）1月合約銷售按年跌近40%。

金沙中國（1928）去年度虧損收窄至10.5億美元，不派息。

正榮地產（6158）：現有內部資源或不足以解決下月到期債務。

博駿教育（1758）發盈警，料去年轉蝕最多至2.5億人幣。

摩比發展（0947）發盈警，料去年虧損擴大至逾1億人幣。

融信中國（3301）4.21億人幣售附屬公司股權，擬作歸還銀行借款。

保誠（2378）下任CEO據報或需香港以外地方履新。

雲遊控股（0484）料按年虧轉盈賺至少3200萬人幣。

中國太平（0966）1月總保費收入按年跌5%。

 