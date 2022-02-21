恒指今早低開218點或0.9%，報24109點，成交金額29億元；國指今早低開86點或1.01%，報8451點。恒生科技指數開市報5395點，跌1.53%。
藍籌11隻升，34隻下跌，19隻無升跌。中石化（0386）升0.74%，報4.1元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌5.32%，報178元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.9元，升4.22%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低178元，開市報178元，跌5.32%。
恒指續低於10天線(24585.17點)、20天線(24463.59點)、100天線(24407.56點)。科指續低於所有平均線，最近為10天線(5548.33點)。
多間公司公布業績，績前表現如下冠君產業信託（2778）開市報3.89元，無升跌。新東方（9901）無成交，報12.1元。百盛集團（3368）無成交，報0.212元。盈大地產（0432）無成交，報0.59元。
南方東英元宇宙概念ETF（3034）上市，起始價格約爲7.8元，開市報8.1元，高3.8%。
海港企業（0051）4億售常州馬哥孛羅酒店。無成交，報6.91元。
海底撈（6862）發盈警，轉盈為虧，蝕38億至45億。開市報19.6元，跌2.97%。
康希諾（6185）疫苗獲批用於序貫加強免疫接種。開市報153元，升8.82%。
新城發展（1030）旗下的A股子公司新城控股提前贖回12.45億境外債。無成交，報5.31元。
農夫山泉（9633）及聯想集團（0992）染藍，恒大物業（6666）不足一年被剔出國指。農夫山泉開市報2.76元，跌0.36%。聯想集團（0992）開市報8.9元，升4.22%。恒大物業（6666）開市報2.76元，跌0.36%。
億達中國（3639）1月合約銷售按年跌近40%。無成交，報0.59元。
金沙中國（1928）去年度虧損收窄至10.5億美元，不派息。開市報24.05元，無升跌。
正榮地產（6158）：現有內部資源或不足以解決下月到期債務。開市報0.74元，跌14.94%。
博駿教育（1758）發盈警，料去年轉蝕最多至2.5億人幣。停牌。
摩比發展（0947）發盈警，料去年虧損擴大至逾1億人幣。無成交，報0.35元。
融信中國（3301）4.21億人幣售附屬公司股權，擬作歸還銀行借款。開市報2.62元，升0.77%。
保誠（2378）下任CEO據報或需香港以外地方履新。開市報124.4元，跌1.27%。
雲遊控股（0484）料按年虧轉盈賺至少3200萬人幣。開市報1.1元，跌3.51%。
中國太平（0966）1月總保費收入按年跌5%。開市報10.32元，無升跌。
破頂股包括，天倫燃氣（1600）創52周高，見9.72元，開市報9.72元，升0.1%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.8元，開市報1.8元，升3.45%；渣打（2888）創52周高，見60.75元，開市報60.75元，升2.62%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.18元，開市報2.18元，升2.35%。
破底股包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.66元，開市報4.66元，跌3.12%；美團（3690）見52周低178元，開市報178元，跌5.32%；JS環球生活（1691）見52周低9.3元，開市報9.3元，跌1.06%。
異動股
上升異動股，包括，康希諾生物（6185）開市報153元，升8.82%；映客（3700）開市報2.2元，升5.77%；易緯集團（3893）開市報0.093元，升5.68%；聯想（0992）開市報8.9元，升4.22%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.8元，開市報1.8元，升3.45%；商湯（0020）開市報6.4元，升3.39%；康寧醫院（2120）開市報12.34元，升3.35%；遠東酒店（0037）開市報0.63元，升3.28%；渣打（2888）創52周高，見60.75元，開市報60.75元，升2.62%；康方生物（9926）開市報19.9元，升2.47%。
下跌異動股，包括，正榮地產（6158）開市報0.74元，跌14.94%；正榮服務（6958）開市報1.2元，跌14.29%；俄鋁（0486）開市報7.85元，跌6.55%；美團（3690）見52周低178元，開市報178元，跌5.32%；京東健康（6618）開市報61元，跌4.31%。
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